На потолок храма вывели проекцию с изображением звездной ночи и поставили вертеп. Как выглядит необычная праздничная локация — дальше в материале.

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Каток в церкви

В бельгийском городе Синт-Трюйден древнюю церковь в стиле барокко превратили в ледовый каток. В здании XVIII века залили льдом площадь 315 квадратных метров. В церкви Миндербродерс проходит ежегодная рождественская ярмарка.

Оригинальная локация для рождественских развлечений / Фото с инстаграма kasteelvanordingen

Ранее организаторы открывали каток на улице возле храма. Но на этот раз решили использовать исторический интерьер церкви и устроить каток внутри. Также это поможет посетителям укрыться, если на улице будет плохая погода.

В церкви звучит рождественская музыка, поставили вертеп и проходят разные выставки о Рождестве. Особую атмосферу создает проекция звездной ночи на потолке.

Глава торговой ассоциации Синт-Трюйдена Филипп Бронкартс считает роль церкви в объединении общины очень важной. Рождественская ярмарка и каток в храме Миндербродерс будут работать до 7 января. Эти локации создают рождественское настроение для жителей бельгийского города и призывают их праздновать Рождество вместе.

Церковь Миндербродерс построили в 1730-х годах. Здание имеет фасад в стиле барокко и типичный для тех времен интерьер. С 2019 года в храме не проходили церковные службы, но община могла использовать это помещение для разных целей. Во времена пандемии церковь служила центром вакцинации, иногда здесь проходили выставки, открывали квест-комнаты и даже проводили драг-квин шоу.

В Хорватии открыли выставку, имитирующую северное сияние

Еще одно необычное место подобрали для рождественских мероприятий. В Загребе заработал художественный проект в тоннеле Грич. Артинсталяция, вдохновленная северным сиянием, дарит посетителям космическую атмосферу. Выставка Polar Dream открылась в предрождественскую неделю Адвента и будет работать и после Нового года.

На создание этой необычной локации художников вдохновило северное сияние. Выставку Polar Dream создали в бывшем бомбоубежище – тоннеле Грич. До этого он выглядел довольно мрачным, но сказочная инсталляция его украсила.