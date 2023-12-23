Виставка Polar Dream запрацювала в Хорватії в грудні і вже стала однією з найпопулярніших локацій Загреба. Інсталяція відкрилась у передріздвяний тиждень Адвенту та працюватиме й після Нового року.

Цікаво Затишне і привабливе для туристів: яке місто отримало титул різдвяної столиці Європи

Північне сяйво у бомбосховищі

На створення цієї незвичної локації митців надихнуло північне сяйво: його кольори, світло та структура. Виставку Polar Dream відкрили в колишньому бомбосховищі – тунелі Грич. Він мав доволі похмурий вигляд, але казкова інсталяція дуже його прикрасила і зробила модним місцем.

Зі стелі тунелю звисає легка світла тканина, яку підсвічують різними кольорами. Ця атмосфера нагадує магічну печеру, яка сяє різними барвами. Особливий настрій створюють звукові ефекти та рухливі полотна тканини.

Атмосфера Polar Dream / Фото Inia Herenčić

Гостям виставки розповідають, як їм найкраще втілити свою "‎полярну мрію". Аудіогід підказує, коли варто зробити паузу, озирнутися і подумати про найкращі моменти, які їм подарував 2023 рік. А у фіналі на відвідувачів чекає "‎світло в кінці тунелю".

Тепер сюди приходять чимало відвідувачів – і хорвати, і туристи. Вони фотографуються і записують відео для блогів. Виставка, присвячена північному сяйву, стала популярним місцем для молоді.

Тунель Грич розташований в центрі Загреба. Його побудували під час Другої світової війни як бомбосховище. Після завершення війни він швидко занепав. Тунель знову почали використовувати у 90-х, щоб проводити там заходи. Саме тут відбувся один із перших рейвів у Хорватії.

У 2016 році тунель Грич реконструювали і відкрили для відвідувачів. Тепер він став туристичним осередком та місцем проведення різних культурних заходів.