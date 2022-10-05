У Празі почав діяти банк безкоштовного одягу: як отримати речі
5 жовтня 2022 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:Odevnibanka.cz
У празькому районі Троя розпочав роботу Банк одягу (Oděvní banka) для нужденних. Там можна знайти одяг для себе та дітей безплатно.
Довідка: Банк одягу (Oděvní banka) – це проєкт некомерційної організації Klub slobodných matek zs., яка вже кілька років надає всебічну допомогу сім'ям з одним з батьків з усієї Чехії. Вони вирішили розширити допомогу – тепер вона поширюється на всі вразливі соціальні групи. У межах матеріальної допомоги роздають дитячий, жіночий та чоловічий одяг.
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У Банку одягу можуть отримати речі ті, хто цього потребує.
Організація збирає речі у всіх, хто може ними поділитися. Все повинно бути випраним та без пошкоджень.
У банку не приймають:
- харчові продукти;
- автокрісла;
- взуття;
- коляски;
- меблі.
Щоб взяти речі, потрібно зв'язатися з організаторами.
Банк Одягу розташований за адресою Povltavská 5/74 Praha Troja (напроти нижнього паркування ZOO), відкритий в понеділок, середу, п'ятницю з 13:00 до 18:00, а також у вівторок, четвер з 9:00 до 13:00.Зверніть увагу! Наймолодші українські біженці, які через війну опинилися в Кракові, зможуть отримати гуманітарні набори від організації International Rescue Committee. Речі роздаватиме Centrum Praw Kobiet. У набори входять засоби гігієни та білизна.