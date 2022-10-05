Довідка: Банк одягу (Oděvní banka) – це проєкт некомерційної організації Klub slobodných matek zs., яка вже кілька років надає всебічну допомогу сім'ям з одним з батьків з усієї Чехії. Вони вирішили розширити допомогу – тепер вона поширюється на всі вразливі соціальні групи. У межах матеріальної допомоги роздають дитячий, жіночий та чоловічий одяг.

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У Банку одягу можуть отримати речі ті, хто цього потребує.

Організація збирає речі у всіх, хто може ними поділитися. Все повинно бути випраним та без пошкоджень.