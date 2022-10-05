Читайте також "Суп для України": як українцям у Кракові безплатно пообідати

У Банку одягу можуть отримати речі ті, хто цього потребує.

Організація збирає речі у всіх, хто може ними поділитися. Все повинно бути випраним та без пошкоджень.

У банку не приймають:

  • харчові продукти;
  • автокрісла;
  • взуття;
  • коляски;
  • меблі.

Щоб взяти речі, потрібно зв'язатися з організаторами.

Банк Одягу розташований за адресою Povltavská 5/74 Praha Troja (напроти нижнього паркування ZOO), відкритий в понеділок, середу, п'ятницю з 13:00 до 18:00, а також у вівторок, четвер з 9:00 до 13:00.