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У Банку одягу можуть отримати речі ті, хто цього потребує.
Організація збирає речі у всіх, хто може ними поділитися. Все повинно бути випраним та без пошкоджень.
У банку не приймають:
- харчові продукти;
- автокрісла;
- взуття;
- коляски;
- меблі.
Щоб взяти речі, потрібно зв'язатися з організаторами.
Банк Одягу розташований за адресою Povltavská 5/74 Praha Troja (напроти нижнього паркування ZOO), відкритий в понеділок, середу, п'ятницю з 13:00 до 18:00, а також у вівторок, четвер з 9:00 до 13:00.