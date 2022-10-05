Справка: Банк одежды (Odevní banka) – это проект некоммерческой организации Klub slobodných matek zs., которая уже несколько лет оказывает всестороннюю помощь семьям с одним из родителей со всей Чехии. Они решили расширить помощь – теперь она распространяется на все уязвимые социальные группы. В рамках материальной помощи раздают детскую, женскую и мужскую одежду.

Читайте также "Суп для Украины": как украинцам в Кракове бесплатно пообедать

В Банке одежды могут получить вещи те, кто в этом нуждается.

Организация собирает вещи у всех, кто может поделиться ими. Все должно быть выстирано и без повреждений.

В банке не принимают:

пищевые продукты;

автокресла;

обувь;

коляски;

мебель.

Чтобы взять вещи, следует связаться с организаторами.

Банк Одежды расположен по адресу Povltavská 5/74 Praha Troja (напротив нижней парковки ZOO), открыт в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 18:00, а также во вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Обратите внимание! Самые молодые украинские беженцы, оказавшиеся из-за войны в Кракове, смогут получить гуманитарные наборы от организации International Rescue Committee. Вещи будет раздавать Centrum Praw Kobiet. В наборы входят средства гигиены и нижнего белья.