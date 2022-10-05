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В Банке одежды могут получить вещи те, кто в этом нуждается.

Организация собирает вещи у всех, кто может поделиться ими. Все должно быть выстирано и без повреждений.

В банке не принимают:

  • пищевые продукты;
  • автокресла;
  • обувь;
  • коляски;
  • мебель.

Чтобы взять вещи, следует связаться с организаторами.

Банк Одежды расположен по адресу Povltavská 5/74 Praha Troja (напротив нижней парковки ZOO), открыт в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 18:00, а также во вторник, четверг с 9:00 до 13:00.