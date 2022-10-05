Читайте также "Суп для Украины": как украинцам в Кракове бесплатно пообедать
В Банке одежды могут получить вещи те, кто в этом нуждается.
Организация собирает вещи у всех, кто может поделиться ими. Все должно быть выстирано и без повреждений.
В банке не принимают:
- пищевые продукты;
- автокресла;
- обувь;
- коляски;
- мебель.
Чтобы взять вещи, следует связаться с организаторами.
Банк Одежды расположен по адресу Povltavská 5/74 Praha Troja (напротив нижней парковки ZOO), открыт в понедельник, среду, пятницу с 13:00 до 18:00, а также во вторник, четверг с 9:00 до 13:00.