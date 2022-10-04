Хто може отримати гуманітарні набори та що до них входить

Проєкт орієнтований насамперед на українських дітей, які рятуються в Польщі від російсько-української війни.

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Зараз в організації є комплекти для хлопчиків віком 2 – 5 років, а також для дівчат з двох до п’яти та з одинадцяти до чотирнадцяти років. У набори входять засоби гігієни та білизна.

Де можна отримати допомогу

За дитячими наборами від International Rescue Committee можна звертатися до краківської клініки за адресою ul. Dunajewskiego 5, вхід D (з двору). Речі роздають уже з 1 жовтня з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

Якщо батьки чи опікуни приходитимуть по комплекти без дітей, для яких їх беруть, то організатори просять мати із собою документ, що підтверджує особу дитини.