Так, у Кракові переселенці можуть отримати безплатний обід. Для цього у місті діє ініціатива "Суп для України".
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Як працює "Суп для України" у Кракові
Їжу можуть отримати переселенці та люди, які прихистили українців. Також волонтери центру скеровують до пунктів із:
- безплатним одягом;
- юридичними консультаціями;
- психологічними консультаціями.
Взяти гарячий обід можна за адресою ul. Śniadeckich 3 з 10:00 до 16:00 з понеділка по суботу. Для цього не потрібно пред'являти жодних документів – допоможуть всім, хто цього дійсно потребує.
Як працює "Суп для України" у Кракові / Фото з фейсбуку Zupa dla Ukrainy Kraków
Волонтери проєкту просять про допомогу
Організатори ініціативи звернулися до людей із проханням про допомогу. Волонтери просять приносити гарячі обіди.
Потрібні супи в будь-якій кількості! Веганські і законсервовані. Будь ласка, готуйте, стає холодно і до нас приходить навіть кілька сотень людей на день,
– пишуть на сторінці проєкту.
Крім супів можна приносити консерви, каші, крупи, напої, фрукти, овочі, солодощі тощо.
Також просять ділитися чашками, тарілками й іншими столовими приналежностями.