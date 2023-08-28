Балі почне стягувати збір з туристів за в'їзд
Новий податок є частиною масштабних кроків тропічного острова, спрямованих на очищення туристичної сфери. Зібрані кошти будуть використані для збереження коралових рифів, мангрових заростей та інших екологічних проєктів. Про це заявив Тьокорда Багус Пемаюн, глава туристичного офісу.
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Так, іноземні відвідувачі повинні заплатити 150 000 рупій (10 доларів) за кожну людину за в'їзд на острів. Збір має бути сплачений до або під час прибуття, решта деталей ще обговорюється.
До слова, ідея запровадити туристичний податок на Балі з'явилася вже давно, але влада острова постійно переносила дату запуску. Тож вже з лютого 2024 року він набуде чинності.
Хоча туристичний сектор Балі ще не повністю оговтався від пандемії, він уже бореться з потоком відвідувачів, які погано поводяться, що погіршило рівень злочинності та викликало обурення жителів. Цього року острів депортував сотні туристів і видав інструкції щодо того, як їм слід поводитись, зокрема, як поважати місцеві звичаї та ритуали.
На Балі ввели суворі обмеження для туристів
На найпопулярнішому острові Індонезії – Балі – ввели серйозні заборони для туристів. З цікавого: не можна фотографуватися оголеними у святих місцях і лаяти владу у соцмережах. За порушення загрожує депортація.
Губернатор Балі Ваян Костер ввів суворі обмеження як для туристів, так і для місцевих жителів. Тепер підійматися на священні гори або навіть перебувати поряд з ними можна лише під час спеціальних церемоній.
На Балі запровадять туристичний податок / Фото UnSplash
Оренду мотоциклів та скутерів для туристів на Балі обмежили частково. Тепер заборонено брати байки у власників гостьових будинків та просто знайомих на острові. Орендувати транспорт дозволено тільки у офіційних туристичних та транспортних представників.
Острів хоче обмежити масовий туризм
Влада Балі взагалі хоче обмежити масовий туризм на 100 років. Наразі обговорюють можливість запровадити квоти на в'їзд на найближче століття. Причиною для цього стало різке збільшення правопорушень за участю туристів на острові за останній рік. Більшість порушників – росіяни.
Іноземці повинні будуть отримати дозвіл перед поїздкою. Заповнювати анкети доведеться щонайменше за рік до подорожі. Наразі проєкт обговорюють в уряді. Якщо його схвалять, він стане частиною програми "100 років розвитку на Балі".
На Балі запровадять "золоті візи"
Уряд Балі запровадить програму "золотих віз". У такий спосіб в країну залучають заможних та талановитих іноземців. Нова політика допоможе залучити глобальні таланти в цифровий сектор, охорону здоров'я, дослідження та технології.
Візи видадуть на 5 – 10 років. Певні вимоги поки що офіційно не заявили – проєкт перебуває на розгляді. Імовірно, прийматимуть іноземців за інвестиції у бізнес та нерухомість. Власник візи матиме ексклюзивні переваги.