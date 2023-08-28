Балі почне стягувати збір з туристів за в'їзд

Новий податок є частиною масштабних кроків тропічного острова, спрямованих на очищення туристичної сфери. Зібрані кошти будуть використані для збереження коралових рифів, мангрових заростей та інших екологічних проєктів. Про це заявив Тьокорда Багус Пемаюн, глава туристичного офісу.

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Так, іноземні відвідувачі повинні заплатити 150 000 рупій (10 доларів) за кожну людину за в'їзд на острів. Збір має бути сплачений до або під час прибуття, решта деталей ще обговорюється.

До слова, ідея запровадити туристичний податок на Балі з'явилася вже давно, але влада острова постійно переносила дату запуску. Тож вже з лютого 2024 року він набуде чинності.

Хоча туристичний сектор Балі ще не повністю оговтався від пандемії, він уже бореться з потоком відвідувачів, які погано поводяться, що погіршило рівень злочинності та викликало обурення жителів. Цього року острів депортував сотні туристів і видав інструкції щодо того, як їм слід поводитись, зокрема, як поважати місцеві звичаї та ритуали.

На Балі ввели суворі обмеження для туристів

На найпопулярнішому острові Індонезії – Балі – ввели серйозні заборони для туристів. З цікавого: не можна фотографуватися оголеними у святих місцях і лаяти владу у соцмережах. За порушення загрожує депортація. Губернатор Балі Ваян Костер ввів суворі обмеження як для туристів, так і для місцевих жителів. Тепер підійматися на священні гори або навіть перебувати поряд з ними можна лише під час спеціальних церемоній. На Балі запровадять туристичний податок / Фото UnSplash