Бали начнет взимать сбор с туристов за въезд
Новый налог является частью масштабных шагов тропического острова, направленных на очищение туристической сферы. Собранные средства будут использованы для сохранения коралловых рифов, мангровых зарослей и других экологических проектов. Об этом заявил Текорда Багус Пемаюн, глава туристического офиса.
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Да, иностранные посетители должны заплатить 150 000 рупий (10 долларов) за каждого человека за въезд на остров. Сбор должен быть уплачен до или во время прибытия, остальные детали еще не обсуждаются.
К слову, идея ввести туристический налог на Бали появилась уже давно, но власти острова постоянно переносили дату запуска. Так что уже с февраля 2024 года он вступит в силу.
Хотя туристический сектор Бали еще не полностью оправился от пандемии, он уже борется с потоком посетителей, которые плохо ведут себя, что ухудшило уровень преступности и вызвало негодование жителей. В этом году остров депортировал сотни туристов и издал инструкции по поводу того, как им следует вести себя, в частности, как уважать местные обычаи и ритуалы.
На Бали ввели строгие ограничения для туристов
На самом популярном острове Индонезии – Бали – ввели серьезные запреты для туристов. Из интересного: нельзя фотографироваться обнаженными в святых местах и ругать власть в соцсетях. За нарушение грозит депортация.
Губернатор Бали Ваян Костер ввел строгие ограничения как для туристов, так и местных жителей. Теперь подниматься на священные горы или даже находиться рядом с ними можно только во время специальных церемоний.
На Бали введут туристический налог / Фото UnSplash
Аренду мотоциклов и скутеров для туристов на Бали ограничили частично. Теперь запрещено брать байки у владельцев гостевых домов и просто знакомых на острове. Арендовать транспорт разрешено только у официальных туристических и транспортных представителей.
Остров хочет ограничить массовый туризм
Власть Бали вообще хочет ограничить массовый туризм на 100 лет. В настоящее время обсуждают возможность ввести квоты на въезд на ближайший век. Причиной тому стало резкое увеличение правонарушений с участием туристов на острове за последний год. Большинство нарушителей – россияне.
Иностранцы должны будут получить разрешение перед поездкой. Заполнять анкеты придется минимум за год до путешествия. В настоящее время проект обсуждают в правительстве. Если его одобрят, он станет частью программы "100 лет развития на Бали".
На Бали введут "золотые визы"
Правительство Бали введет программу "золотых виз". Таким образом, в страну привлекают состоятельных и талантливых иностранцев. Новая политика поможет вовлечь глобальные таланты в цифровой сектор, здравоохранение, исследования и технологии.
Визы выдадут на 5 – 10 лет. Определенные требования пока официально не заявили – проект находится на рассмотрении. По всей вероятности, будут принимать иностранцев за инвестиции в бизнес и недвижимость. Владелец визы будет иметь эксклюзивные преимущества.