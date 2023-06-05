На Балі запровадять "золоті візи"

Міністр туризму та креативної економіки Індонезії Сандіага Уно оголосив про неминучий запуск Золотої візи. Він сказав, що нова політика допоможе залучити глобальні таланти в цифровий сектор, охорону здоров'я, дослідження та технології.

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Візи видадуть на 5 – 10 років. Певні вимоги поки що офіційно не заявили – проєкт перебуває на розгляді. Імовірно, прийматимуть іноземців за інвестиції у бізнес та нерухомість.

Уно поділився, що "ми сподіваємося збільшити не лише інвестиції, а й зайнятість". Міністр Уно має на меті створити 4,4 мільйона нових робочих місць у сфері туризму та креативних економік до 2024 року.

У оголошенні міністра ООН про Золоту візу було описано, як виглядатиме нова категорія віз. Він пояснив, що золота віза буде доступна з п'ятирічним і десятирічним терміном дії і, що власник візи матиме ексклюзивні переваги. Вони можуть включати:

простіші та швидші процеси подання заявок на отримання візи та питань імміграції;

більшу глобальну мобільність із кількома в'їздами до Індонезії;

триваліші періоди перебування;

право володіти активами всередині країни;

можливість швидкого розгляду заявок на громадянство.

Нова віза має на меті заохочення іноземців

Міністр Уно поділився своїми сподіваннями, що нова золота віза заохотить більше іноземних громадян досліджувати країну, особливо Балі. Він додав, що віза буде "особливо вигідною для довгострокових іноземних туристів".

Сподіваємося, що це заохотить цифрових підприємців. Крім того, іноземні туристи якісніші, тому що залишаються довше. Вони інвестуватимуть не лише у власність, це також створить робочі місця,

– каже політик.

Вимоги для подання заявки на отримання Золотої візи та, що найважливіше, вартість, – ще не були оголошені.

Схожі програми вже діють у багатьох країнах. Наприклад, у Португалії, Австрії, Греції, Італії та інших.

Зауважте: раніше на Балі ввели суворі обмеження для туристів, за порушення яких може загрожувати депортація. З цікавого: не можна фотографуватися оголеними у святих місцях і лаяти владу у соцмережах. Які ще неочевидні заборони потрібно врахувати – дізнаєтесь в матеріалі.