Так, до цього списку долучилася ще одна країна – Бахрейн. Що відомо про це рішення – читайте далі.

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Бахрейн запроваджує податок для туристів

Влада Бахрейну вирішила запровадити новий податок для туристів. Платитимуть його ті, хто зупиняється в готелях. Податок почне діяти з 1 травня.

Ставка туристичного податку – 8 доларів на добу. Суму не додаватимуть до вартості номера, платити доведеться окремо.

Багато країн уже запровадили податки для мандрівників. Одні – щоб упоратися з овертуризмом, інші – щоб отримати додаткове фінансування в розвитку індустрії.

Які країни ввели штрафи перед туристичним сезоном?

Для туризму літо 2024 року має стати періодом "ренесансу". Очікують, що сфера остаточно повернеться на допандемійний рівень. Популярні світові курорти готуються до напливу туристів й, аби зберегти порядок, запроваджують низку обмежень.

Туристичний податок, що діє у багатьох популярних містах світу, не зупиняє потік мандрівників, які готові платити за відпочинок мрії та хочуть взяти від нього усе. Та щоб їхня поведінка не завдавала шкоди природі, архітектурі та місцевим жителям, влада багатьох країн запроваджує низку обмежень для туристів.