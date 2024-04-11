Так, к этому списку присоединилась еще одна страна – Бахрейн. Что известно об этом решении – читайте дальше.

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Бахрейн вводит налог для туристов

Власти Бахрейна решили ввести новый налог для туристов. Платить его будут те, кто останавливается в отелях. Налог начнет действовать с 1 мая.

Ставка туристического налога – 8 долларов в сутки. Сумму не будут добавлять к стоимости номера, платить придется отдельно.

Многие страны уже ввели налоги для путешественников. Одни – чтобы справиться с овертуризмом, другие – чтобы получить дополнительное финансирование в развитии индустрии.

Какие страны ввели штрафы перед туристическим сезоном?

Для туризма лето 2024 года должно стать периодом "ренессанса". Ожидается, что сфера окончательно вернется на допандемийный уровень. Популярные мировые курорты готовятся к наплыву туристов и, чтобы сохранить порядок, вводят ряд ограничений.

Туристический налог, действующий во многих популярных городах мира, не останавливает поток путешественников, которые готовы платить за отдых мечты и хотят взять от него все. И чтобы их поведение не наносило вреда природе, архитектуре и местным жителям, власти многих стран вводят ряд ограничений для туристов.