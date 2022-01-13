Оплата праці в іноземців раніше не могла бути нижчою ніж мінімальна державна ставка. Тепер вона не може бути меншою, ніж у працівників, які виконують таку ж роботу або працюють на схожій посаді.

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Oświadczenie

Дотепер іноземці офіційно могли працювати 180 днів на 12 місяців. При цьому, у перший же день роботи необхідно було проінформувати про це польський уряд. Натомість тепер працювати дозволено навіть 24 місяці. А повідомити відповідні служби можна упродовж 7-денного терміну.

Zezwolenie

Раніше у Польщі вимагали нове zezwoleniа, якщо в іноземця змінювалися умови працевлаштування. Наприклад – зарплата, посада чи кількість робочих годин. Тепер список випадків, коли це не обов'язково, розширять.

Карта побиту

Щоб отримати цей документ, іноземці були зобов'язані надати документ, який підтверджує місце їхнього проживання. Крім цього, якщо людина змінювала роботу, весь цей процес доводилося починати заново. Термін очікування на карту побиту деколи затягувався й до року.

З 2022 року максимальний термін розгляду справи обмежели до 60 днів. Водночас процедуру зміни працедався спростили, а документального підтвердження місця проживання й взагалі не вимагатимуть.

Цікаво! Від початку 2021 року понад 250 тисяч українців подали документи на отримання дозволів на проживання у Польщі. Найбільше заяв подали мешканці у Мазовецькому воєводстві (охоплює Варшаву, Радом, Плоцьк та Седльц)