Оплата труда у иностранцев раньше не могла быть ниже минимальной государственной ставки. Теперь она не может быть меньше, чем у работников, выполняющих ту же работу или работающих на подобной должности.

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Oświadczenie

До этого времени иностранцы официально могли работать 180 дней на 12 месяцев. При этом в первый же день работы необходимо было проинформировать об этом польское правительство. Теперь же работать разрешено даже 24 месяца. А сообщить соответствующие службы можно в течение 7-дневного срока.

Zezwolenie

Ранее в Польше требовали новое zezwoleniа, если у иностранца изменялись условия трудоустройства. Например – зарплата, должность или количество рабочих часов. Теперь список случаев, когда это не обязательно, будет расширен.

Карта побыту

Чтобы получить этот документ, иностранцы обязаны были предоставить документ, подтверждающий место их проживания. Кроме этого, если человек сменял работу, весь этот процесс приходилось начинать заново. Срок ожидания на карту побыту порой затягивался и до года.

С 2022 года максимальный срок рассмотрения дела ограничился до 60 дней. В то же время процедуру изменения работодателей упростили, а документального подтверждения места жительства и вовсе не потребуют.

Интересно! С начала 2021 более 250 тысяч украинцев подали документы на получение разрешений на проживание в Польше. Больше заявлений подали жители в Мазовецком воеводстве (охватывает Варшаву, Радом, Плоцк и Седльц)