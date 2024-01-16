14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair вчергове розширює свою сітку маршрутів. Цього разу додаються ще 14 нових рейсів.

Лоукостер Ryanair планує запустити 14 нових маршрутів на березень – липень 2024 року. Куди можна буде полетіти – розкажемо далі.

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Деталі про нові рейси

Нові напрямки будуть доступні з Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Греції, Швеції, Великої Британії, Франції, Угорщини та Марокко.

Які саме рейси запускаються:

Берлін – Кастельон (з 31 березня) – 2 рази на тиждень;

Брюссель Шарлеруа – Гетеборг (з 31 березня) – 2 рази на тиждень;

Барселона – Аліканте (з 1 квітня) – 3 рази на тиждень;

Барі – Жирона (з 2 липня) – 3 рази на тиждень;

Единбург – Біарриц (з 1 квітня) – 2 рази на тиждень;

Единбург – Бержерак (з 2 квітня) – 2 рази на тиждень;

Бірмінгем – Деррі (з 3 квітня) – 2 рази на тиждень;

Мілан Бергамо – Кастельон (з 31 березня) – 2 рейси на тиждень;

Мілан Бергамо – Скіатос (з 1 квітня) – 2 рази на тиждень;

Мілан Бергамо – Бені-Меллаль (з 1 червня) – 2 рази на тиждень;

Нант – Борнмут (з 1 червня) – 2 рази на тиждень;

Стокгольм Арланда – Родос (з 1 червня) – 2 рази на тиждень;

Франкфурт Хан – Альгеро (з 2 червня) – 2 рази на тиждень;

Франкфурт Хан – Будапешт (з 2 червня) – 2 рази на тиждень.

Більше інформації про нові напрямки можна дізнатися на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair. Там же можна і забронювати квитки на свіжі рейси.

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