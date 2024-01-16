14 нових рейсів: лоукостер Ryanair анонсував свіжі напрямки на весну
16 січня 2024, 11:14Читать новость на русском
Джерело:Lowcostavia
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair вчергове розширює свою сітку маршрутів. Цього разу додаються ще 14 нових рейсів.
Лоукостер Ryanair планує запустити 14 нових маршрутів на березень – липень 2024 року. Куди можна буде полетіти – розкажемо далі.
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Деталі про нові рейси
Нові напрямки будуть доступні з Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Греції, Швеції, Великої Британії, Франції, Угорщини та Марокко.
Які саме рейси запускаються:
- Берлін – Кастельон (з 31 березня) – 2 рази на тиждень;
- Брюссель Шарлеруа – Гетеборг (з 31 березня) – 2 рази на тиждень;
- Барселона – Аліканте (з 1 квітня) – 3 рази на тиждень;
- Барі – Жирона (з 2 липня) – 3 рази на тиждень;
- Единбург – Біарриц (з 1 квітня) – 2 рази на тиждень;
- Единбург – Бержерак (з 2 квітня) – 2 рази на тиждень;
- Бірмінгем – Деррі (з 3 квітня) – 2 рази на тиждень;
- Мілан Бергамо – Кастельон (з 31 березня) – 2 рейси на тиждень;
- Мілан Бергамо – Скіатос (з 1 квітня) – 2 рази на тиждень;
- Мілан Бергамо – Бені-Меллаль (з 1 червня) – 2 рази на тиждень;
- Нант – Борнмут (з 1 червня) – 2 рази на тиждень;
- Стокгольм Арланда – Родос (з 1 червня) – 2 рази на тиждень;
- Франкфурт Хан – Альгеро (з 2 червня) – 2 рази на тиждень;
- Франкфурт Хан – Будапешт (з 2 червня) – 2 рази на тиждень.
Більше інформації про нові напрямки можна дізнатися на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair. Там же можна і забронювати квитки на свіжі рейси.
Останні новини Ryanair
- Літак ірландського лоукостера Ryanair здійснив найкоротший рейс Boeing 737. Він перелетів між двома аеропортами в Бухаресті. Відстань між цими летовищами всього 7 кілометрів. Більше про рекордно короткий політ – дізнаєтесь за посиланням.
- Ірландська авіакомпанія розширює карту польотів і запускає 3 нові рейси із популярних країн. Нові напрямки відкриються з Іспанії, Данії та Болгарії. Деталі про свіжі маршрути можна знайти тут.
- А от з аеропорту Варшави рейсів Ryanair навпаки поменшає. З Модліна скорочують 20% перельотів цієї авіакомпанії. Перевізник змінює свій розклад. 15 рейсів із Варшави скасують, а ще на 16 маршрутах зменшать частоту польотів. Серед напрямків, які планують закрити є рейси до Амману, Единбурга, Гельсінкі, Неаполя та Риги.