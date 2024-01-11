Найбільш турбулентним маршрутом у світі є рейс між чилійською столицею Сантьяго та аеропортом Віру-Віру у Болівії. Де ще добряче трясе літаки у повітрі – розкажемо далі.

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Сильна турбулентність трапляється рідко

Більшість пасажирів хоча б раз у житті відчували незначне похитування літака. Але сильна турбулентність трапляється набагато рідше. За деякими даними, лише один з кожних 50 тисяч рейсів зазнає сильної турбулентності.

Існують навіть спеціальні ресурси, які можуть її спрогнозувати. За даними одного з таких вебсайтів Turbli, який проаналізував близько 150 тисяч маршрутів, склали рейтинг найбільш турбулентних рейсів у 2023 році.

Які маршрути в зоні ризику

Найбільш неспокійним маршрутом визнано 1900-кілометровий переліт між Сантьяго (Чилі) та міжнародним аеропортом Віру-Віру (Болівія), тоді як Алмати (Казахстан) – Бішкек (Киргизстан) посідає друге місце.

Шість найбільш неспокійних маршрутів – це внутрішні перельоти в Японії та Китаї. До першої десятки також увійшли два європейські рейси. Маршрут із Мілана до Женеви було визнано найбільш турбулентним в Європі (і п'ятим найбільш турбулентним у світі), а маршрут з Мілана до Цюриха посів десяте місце у загальному рейтингу.

Засновник порталу Turbli Ігнасіо Гальєго Маркос пояснює, що маршрути над Андами та Альпами знаходяться так високо в рейтингу турбулентності через гірські хвилі над ними. А маршрути в Китаї та Японії неспокійні через високу активність реактивних потоків.

10 найбільш турбулентних перельотів у світі:

Сантьяго, Чилі (SCL) – Санта-Крус, Болівія (VVI); Алмати, Казахстан (ALA) – Бішкек, Киргизстан (FRU); Ланьчжоу, Китай (LHW) – Ченду, Китай (CTU); Чубу, Японія (НУО) – Сендай, Японія (SDJ); Мілан, Італія (MXP) – Женева, Швейцарія (GVA); Ланьчжоу, Китай (LHW) – Сяньян, Китай (XIY); Осака, Японія (KIX) – Сендай, Японія (SDJ); Сяньян, Китай (XIY) – Ченду, Китай (CTU); Сяньян, Китай (XIY) – Чунцин, Китаю (CKG); Мілан, Італія (MXP) – Цюрих, Швейцарія (ZRH).

Вчені з'ясували, що кліматична криза призвела до зростання рівня турбулентності під час польотів. Це спричинило збільшення витрат і ризиків для пасажирів та екіпажу.

До речі, авіаексперти вважають, що турбулентність найсильніше відчувається в задній частині літака, а найкомфортніше – ближче до крил.

Як уникнути заколисування при польоті

Турбулентність у польоті може спричинити серйозний дискомфорт, заколисування та нудоту. Тому казахстанська авіакомпанія Air Astana поділилась порадами, як пасажирам уникнути цих неприємностей.

Перш за все, перед перельотом радять гарно виспатися, уникати стресу та не вживати алкоголь. Місця рекомендують обирати в носовій частині салону або біля крил. Перед посадкою на борт не зайвим буде випити гарячий чай з імбиром, а вже у повітрі з'їсти кілька м'ятних цукерок. За потреби, можна випити спеціальні ліки проти захитування.