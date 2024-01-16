Лоукостер Ryanair планирует запустить 14 новых маршрутов на март – июль 2024 года. Куда можно будет улететь – расскажем дальше.
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Детали о новых рейсах
Новые направления будут доступны из Италии, Испании, Бельгии, Германии, Греции, Швеции, Великобритании, Франции, Венгрии и Марокко.
Какие именно рейсы запускаются:
- Берлин – Кастельон (с 31 марта) – 2 раза в неделю;
- Брюссель Шарлеруа – Гетеборг (с 31 марта) – 2 раза в неделю;
- Барселона – Аликанте (с 1 апреля) – 3 раза в неделю;
- Бари – Жирона (со 2 июля) – 3 раза в неделю;
- Эдинбург – Биарриц (с 1 апреля) – 2 раза в неделю;
- Эдинбург – Бержерак (со 2 апреля) – 2 раза в неделю;
- Бирмингем – Дерри (с 3 апреля) – 2 раза в неделю;
- Милан Бергамо – Кастельон (с 31 марта) – 2 рейса в неделю;
- Милан Бергамо – Скиатос (с 1 апреля) – 2 раза в неделю;
- Милан Бергамо – Бени-Меллаль (с 1 июня) – 2 раза в неделю;
- Нант – Борнмут (с 1 июня) – 2 раза в неделю;
- Стокгольм Арланда – Родос (с 1 июня) – 2 раза в неделю;
- Франкфурт Хан – Альгеро (со 2 июня) – 2 раза в неделю;
- Франкфурт Хан – Будапешт (со 2 июня) – 2 раза в неделю.
Больше информации о новых направлениях можно узнать на официальном сайте авиакомпании Ryanair. Там же можно и забронировать билеты на свежие рейсы.
Последние новости Ryanair
- Самолет ирландского лоукостера Ryanair совершил самый короткий рейс на Boeing 737. Он перелетел между двумя аэропортами в Бухаресте. Расстояние между ними всего 7 километров. Больше о рекордно коротком полете – узнаете по ссылке.
- Ирландская авиакомпания расширяет карту полетов и запускает 3 новых рейса из популярных стран. Новые направления откроются из Испании, Дании и Болгарии. Подробности о свежих маршрутах можно найти здесь.
- А вот из аэропорта Варшавы рейсов Ryanair наоборот станет меньше. Из Модлина сокращают 20% перелетов этой авиакомпании. Перевозчик меняет свое расписание. 15 рейсов из Варшавы отменят, а еще на 16 маршрутах снизят частоту полетов. Среди направлений, которые планируют закрыть, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу.