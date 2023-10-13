В расписании отмечено, что LOT будет летать в итальянский аэропорт Мальпенса раз в неделю. Рейсы будут каждую субботу. Вылет из Жешува в 16:50, а из Милана – в 19:45. Перелет занимает 2 часа.

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Рейс в Италию из Жешува

На маршрут Жешув – Милан авиакомпания выставила региональные реактивные самолеты Embraer 170. Это небольшой борт. Их особенностью является рассадка 2+2. То есть каждый пассажир имеет доступ либо к окну, либо к проходу.

Минимальная стоимость такого перелета составляет от 347 злотых (77 евро) туда и обратно. По этой цене можно перевозить только ручную кладь до 8 килограммов. А если требуется дополнительный багаж, его можно докупить отдельно или сразу брать тариф, где чемодан включен в стоимость.

Новый маршрут вписывается в заявленное в стратегии авиакомпании усиление позиций LOT в региональных аэропортах,

– заявил пресс-секретарь авиаперевозчика Кшиштоф Мочульски.

Расписание рейсов авиакомпании LOT из Жешува в Милан (с 4 ноября):

16:50 Жешув – 19:05 Милан (каждую субботу);

19:45 Милан – 21:45 Жешув (каждую субботу).

В аэропорту Жешув добавили, что в следующем сезоне появится еще один рейс в Италию. К полетам авиакомпании LOT в Милан планируют добавить рейс лоукостера Wizz Air в Рим. Этот перелет будет совершаться дважды в неделю.

Из украинских городов в аэропорт Жешув можно доехать на автобусе, поезде или автомобиле. Если ехать на поезде, нужно сначала добраться до станции Перемышль, а дальше – пересесть на польский поезд PKP в Жешув.

Пассажиров предупредили о задержках и отмене рейсов в октябре

В этом месяце снова могут быть проблемы с перелетами из-за протестов работников авиатранспорта. Забастовки затронут Францию, Великобританию и Испанию.

Часть перелетов может не состояться, поэтому следует заранее уточнить статус своего рейса. Также к октябрьским страйкам могут присоединиться и работники общественного транспорта.