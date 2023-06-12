Унікальні прапори України, підписані героями, продали на щорічному благодійному аукціоні в США. Хто саме придбав цінні лоти – залишається секретом.

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Організація HealthRight International провела щорічний благодійний аукціон у Нью-Йорку. Його метою був збір коштів задля подолання наслідків війни. Головними лотами стали прапори України та Гостомельської громади, за які змогли виручити солідну суму.

Прапор України з Бахмута передали солдати та офіцери ЗСУ, які перебувають у зоні бойових дій безпосередньо на гарячому Бахмутському напрямку. Воїни, які залишили свої підписи на прапорі, захищають Україну з моменту повномасштабного вторгнення.

Прапор, підписаний захисниками Бахмута / Фото HealthRigh International

Прапори з Гостомеля та Мощуна передав колишній керівник військової адміністрації. Їх підписали представники місцевої територіальної оборони та жителі селищ, які пережили окупацію і жахливі події в перші тижні повномасштабної війни.

Прапор з Гостомеля став символом незламності українського народу, адже тут країна прийняла один з перших ударів у лютому 2022 року. Прапор весь час перебував у військовій адміністрації Гостомеля аж до визволення селища від російських військ.

Прапор із Гостомеля передали представники місцевої громади / Фото HealthRigh International

Міжнародна організація HealthRight International працює вже понад 30 років у десятках країн світу. У 2022 році вона допомогла за своїми програмами понад 400 000 українців.

Нагадаємо, у Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахи, щоб допомогти українським дітям. Вони зроблені краківським різьбярем Лукашем Вічаржем і підписані найкращим польським гросмейстером Яном Кшиштофом Дудою. Ціна, яку заплатив переможець аукціону – 7 000 злотих. Усі виручені кошти підуть на організацію гуманітарного транспорту для допомоги дітям в Україні.