Уникальные флаги Украины, подписанные героями, были проданы на ежегодном благотворительном аукционе в США. Кто именно приобрел ценные лоты – остается секретом.

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Организация HealthRight International провела ежегодный благотворительный аукцион в Нью-Йорке. Его целью был сбор средств для преодоления последствий войны. Главными лотами стали флаги Украины и Гостомельской общины, за которые смогли выручить солидную сумму.

Флаг Украины из Бахмута передали солдаты и офицеры ВСУ, которые находятся в зоне боевых действий прямо на горячем Бахмутском направлении. Воины, оставившие свои подписи на флаге, защищают Украину с момента полномасштабного вторжения.

Флаг, подписанный защитниками Бахмута / Фото HealthRigh International

Флаги из Гостомеля и Мощуна передал бывший руководитель военной администрации. Их подписали представители местной территориальной обороны и жители поселков, переживших оккупацию и ужасающие события в первые недели полномасштабной войны.

Флаг из Гостомеля стал символом несокрушимости украинского народа, ведь здесь страна приняла один из первых ударов в феврале 2022 года. Флаг все время находился в военной администрации Гостомеля вплоть до освобождения поселка от российских оккупантов.

Флаг из Гостомеля передали представители местной общины / Фото HealthRigh International

Международная организация HealthRight International работает более 30 лет в десятках стран мира. В 2022 году она помогла по своим программам более 400 000 украинцев.

Напомним, в Польше на благотворительном аукционе продали уникальные шахматы, чтобы помочь украинским детям. Они сделаны краковским резчиком Лукашем Вичаржем и подписаны лучшим польским гроссмейстером Яном Кшиштофом Дудой. Цена, которую заплатил победитель аукциона – 7000 злотых. Все вырученные средства будут направлены на организацию гуманитарного транспорта для помощи детям в Украине.