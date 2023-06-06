Велосипедист проїхав маршрут у вигляді кордону нашої держави за 8 годин і 40 хвилин. Британець виклав оригінальну мапу України у своєму Твіттері та написав: "намалював сьогодні карту України... своїм велосипедом".

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"‎Намалював" Україну на велосипеді

Том Хашемі розповів, що спочатку хотів проїхати маршрут у вигляді іншого українського символу – тризуба. Але його прямі лінії було б доволі складно накласти на вулиці Лондона в GPS-навігаторі. Тому британець вирішив все-таки втілити карту.

Вело-карта України в Великій Британії / Фото Твіттер Тома Хашемі

Я почав малювати маршрут на око, намагаючись бути якомога точнішим. Потім я зробив знімок з екрана телефона, наклав його на реальну карту України й підлаштовувався під вулиці, щоб отримати схожі лінії,

– розповів велосипедист.

Велосипед Тома в кольорах українського та британського прапорів / Фото Твіттер Тома Хашемі

Цікаво! Том Хашемі вже не вперше підтримує Україну. У квітні він подолав 2 тисячі кілометрів з Лондона до України, щоб зібрати кошти на українських біженців. Ви тільки погляньте на його жовто-блакитний велосипед!