Так, у Польщі на благодійному аукціоні продали унікальні шахи, щоб допомогти українським дітям. Вони зроблені краківським різьбярем Лукашем Вічаржем і підписані найкращим станом на сьогодні польським гросмейстером Яном Кшиштофом Дудою.

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Ціна, яку заплатив переможець аукціону – 7 000 злотих. Усі виручені кошти підуть на організацію гуманітарного транспорту для допомоги дітям в Україні. Передусім, які втратили батьків на війні.

Зокрема, за них придбають їстівні продукти, шкільне приладдя, іграшки, взуття та засоби гігієни.

Унікальні шахи, які були представлені на аукціоні / Фото onebid.pl​

Ініціатором благодійного аукціону стала Фундація "TEAM KRAKÓW". Спеціально для нього й замовили шахи в краківського майстра. Фігури виконані в кольорах українського прапора й мають висоту 16 сантиметрів. Шахи вирізані з дерева липи, патиновані та обклеєні повстю.

Шахова дошка має розміри 60х60 сантиметрів, й інкрустованою шпоном та всередині обшита повстю.

Це – єдиний екземпляр шахів і другого такого не буде. В цьому й полягає їхня унікальність.

У Польщі на аукціоні продали унікальні шахи / Фото onebid.pl​