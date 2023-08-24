Заборонені речі більше не викидають: аеропорт Варшави запустив унікальну послугу

Чи доводилось вам під час перевірки в аеропорту викидати улюблений крем або парфуми? Адже такі речі не можна перевозити в ручній поклажі.

Польський аеропорт пішов на поступки пасажирам і вигадав оригінальну послугу. Тепер ті речі, які у людей відбирають на контролі, можна буде не викидати, а відправити додому.

Цікаво Штраф 36 тисяч євро: в Іспанії молодих британців покарали за "‎балконне" порушення

Цінні речі можна повернути додому

Аеропорт Шопена у Варшаві пропонує пасажирам, які взяли з собою цінні речі, які не можна провозити в ручній поклажі, надіслати їх поштою на домашню адресу. Спеціальний поштомат буде розташований у зоні прискореного огляду Fast Track.

Але для того, щоб туди потрапити, необхідно сплатити за послугу Fast Track. Лише потім можна буде показати співробітнику служби безпеки той предмет, який потрібно відправити додому. Коли працівник аеропорту дозволить передати вантаж, пасажир обирає розмір коробки і залишає свій пакунок у поштоматі.

За нову послугу доведеться заплатити двічі – спершу за доступ до Fast Track, а потім безпосередньо за доставку вашого пакунка додому. В аеропорту Шопена наголошують, що відправити речі можна лише в межах Польщі. Пакунок надійде на зручний поштомат або ж за домашньою адресою.

Що цікавого в аеропортах?