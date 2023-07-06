Авіакомпанія тестує послугу прокату одягу Any Wear, Anywhere. Вона пропонує пасажирам заздалегідь обрати комплект речей, який одразу доставлять до японського готелю або апартаментів, де зупиниться мандрівник.

Читайте також Найкращі авіакомпанії світу в 2023 році: хто очолив рейтинг

Гардероб напрокат

Головна ідея в тому, щоб зменшити викиди палива та вуглецю і зробити подорож менш шкідливою для довкілля. Все це абсолютно реально, якщо літак перевозитиме менше багажу.

Послуга прокату одягу вже доступна і буде працювати в тестовому режимі до серпня. Можна підібрати і замовити до дев'яти позицій одягу на період до двох тижнів. Набір включає поєднання верху, низу та верхнього одягу. Підбірку можна підлаштувати за стилем, сезоном та розміром. Ціна на оренду капсули одягу стартує з 28 доларів (за п'ять речей).

Наприклад, комплект жіночого одягу smart casual включає чорний теплий піджак, три светри, два топи, дві пари широких штанів і спідницю. А чоловіки можуть замовити набір з пуховика, двох светрів, двох пар штанів і худі.

Комплекти орендного одягу на вибір / Фото з пресрелізу Japan Airlines

Нести відповідальність за закупівлю, прання і доставку стильних комплектів буде одна з найбільших торгових компаній Японії Sumitomo. Сам одяг для оренди візьмуть з надлишків у магазинах та вживаного одягу хорошої якості.

В рамках цього експерименту Japan Airlines буде відстежувати зміну ваги зареєстрованого багажу пасажирів і вивчати, як це впливає на викиди вуглецю. Але авіакомпанія побоюється, що пасажири просто замінять простір у валізі, де мав бути одяг, іншими речами.

Нагадаємо, країни Європи поступово відмовляються від міжміських авіарейсів, якщо їх можна замінити більш екологічними потягами. Таке рішення вже ухвалили в Франції та розглядають в Іспанії.