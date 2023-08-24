Польский аэропорт пошел на уступки пассажирам и придумал оригинальную услугу. Теперь те вещи, которые отбирают у людей на контроле, можно будет не выбрасывать, а отправить домой.

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Ценные вещи можно вернуть домой

Аэропорт Шопена в Варшаве предлагает пассажирам, которые взяли с собой ценные вещи, запрещенные для ручной клади, отправить их по домашнему адресу. Специальный почтомат будет расположен в зоне Fast Track.

Но для того чтобы туда попасть, необходимо оплатить услугу Fast Track. Только потом можно будет показать сотруднику службы безопасности предмет, который нужно отправить домой. Когда работник аэропорта позволит отправку, пассажир выбирает размер коробки и оставляет свою посылку в почтмате.

За новую услугу придется заплатить дважды – сначала за доступ к Fast Track, а затем непосредственно за доставку вашего пакета на дом. В аэропорту Шопена отмечают, что отправить вещи можно только в пределах Польши. Посылка придет на удобный почтомат или по домашнему адресу.

Что интересного в аэропортах?