Польский аэропорт пошел на уступки пассажирам и придумал оригинальную услугу. Теперь те вещи, которые отбирают у людей на контроле, можно будет не выбрасывать, а отправить домой.
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Ценные вещи можно вернуть домой
Аэропорт Шопена в Варшаве предлагает пассажирам, которые взяли с собой ценные вещи, запрещенные для ручной клади, отправить их по домашнему адресу. Специальный почтомат будет расположен в зоне Fast Track.
Но для того чтобы туда попасть, необходимо оплатить услугу Fast Track. Только потом можно будет показать сотруднику службы безопасности предмет, который нужно отправить домой. Когда работник аэропорта позволит отправку, пассажир выбирает размер коробки и оставляет свою посылку в почтмате.
За новую услугу придется заплатить дважды – сначала за доступ к Fast Track, а затем непосредственно за доставку вашего пакета на дом. В аэропорту Шопена отмечают, что отправить вещи можно только в пределах Польши. Посылка придет на удобный почтомат или по домашнему адресу.
Что интересного в аэропортах?
- Аэропорт Хельсинки снял строгие ограничения на перевозку жидкостей в самолетах. Новые правила предполагают, что каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до 2 литров жидкостей. Итак, теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.
- Французский перевозчик Air France предлагает пассажирам не везти свой багаж в аэропорт. Чемоданы теперь можно сдавать непосредственно в центре и в окрестностях Парижа от 30 до 4 часов до вылета. Интересно, что следить за перемещением своих вещей пассажиры смогут в мобильном приложении авиакомпании. Для этого нужно только нажать "Follow my bag".
- Japan Airlines запускает услугу аренды одежды, чтобы клиенты перевозили меньше багажа. Все это ради экологии. Авиакомпания тестирует услугу проката одежды Any Wear, Anywhere. Она предлагает пассажирам заранее выбрать комплект вещей, который сразу доставят в японскую гостиницу или апартаменты, где остановится путешественник. Набор включает в себя сочетание верха, низа и верхней одежды.