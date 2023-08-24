Польський аеропорт пішов на поступки пасажирам і вигадав оригінальну послугу. Тепер ті речі, які у людей відбирають на контролі, можна буде не викидати, а відправити додому.
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Цінні речі можна повернути додому
Аеропорт Шопена у Варшаві пропонує пасажирам, які взяли з собою цінні речі, які не можна провозити в ручній поклажі, надіслати їх поштою на домашню адресу. Спеціальний поштомат буде розташований у зоні прискореного огляду Fast Track.
Але для того, щоб туди потрапити, необхідно сплатити за послугу Fast Track. Лише потім можна буде показати співробітнику служби безпеки той предмет, який потрібно відправити додому. Коли працівник аеропорту дозволить передати вантаж, пасажир обирає розмір коробки і залишає свій пакунок у поштоматі.
За нову послугу доведеться заплатити двічі – спершу за доступ до Fast Track, а потім безпосередньо за доставку вашого пакунка додому. В аеропорту Шопена наголошують, що відправити речі можна лише в межах Польщі. Пакунок надійде на зручний поштомат або ж за домашньою адресою.
Що цікавого в аеропортах?
- Аеропорт Гельсінкі зняв суворі обмеження на перевезення рідин у літаках. Нові правила передбачають, що кожен пасажир, що вилітає з Гельсінкі, зможе взяти з собою до 2 літрів рідин. Отже, тепер пасажирам не доведеться викидати заповнені місткості об'ємом понад 100 мілілітрів на контролі безпеки для проходу в зону вильоту.
- Французький перевізник Air France пропонує пасажирам не везти свій багаж до аеропорту. Валізи тепер можна здавати безпосередньо у центрі та на околицях Парижа від 30 до 4 годин до вильоту. Цікаво, що стежити за переміщенням своїх речей пасажири зможуть у мобільному додатку авіакомпанії. Для цього потрібно лише натиснути "Follow my bag".
- Japan Airlines запускає послугу оренди одягу, щоб клієнти перевозили менше багажу. Все це заради екології. Авіакомпанія тестує послугу прокату одягу Any Wear, Anywhere. Вона пропонує пасажирам заздалегідь обрати комплект речей, який одразу доставлять до японського готелю або апартаментів, де зупиниться мандрівник. Набір включає поєднання верху, низу та верхнього одягу.