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Нові правила передбачають, що кожен пасажир, що вилітає з Гельсінкі, зможе взяти з собою до 2 літрів рідин. Отже, тепер пасажирам не доведеться викидати заповнені місткості об'ємом понад 100 мілілітрів на контролі безпеки для проходу в зону вильоту.

Зняття суворих обмежень стало можливим після того, як оператор аеропорту – компанія Finavia – встановила в терміналі сканери на основі комп'ютерної томографії. Вони перевіряють речі пасажирів на наявність небезпечних речовин і дозволяють не виймати з ручної поклажі електроніку та рідини для проведення контролю.

Finavia уточнює, що подібні технології зараз використовують лише кілька аеропортів в Європейському Союзі та США.

Для кого змін не буде?

Для пасажирів, які здійснюють пересадку в столичному аеропорту Фінляндії з рейсу на рейс, на транзитному контролі безпеки застосовуються старі правила.

Вони дозволяють провозити рідини в місткостях до 100 мілілітрів, які потрібно упакувати в прозорий пакет об'ємом до 1 літра.

Обмеження на провезення рідин в літаках

Обмеження на провезення рідин в літаках ввели в аеропортах по всьому світу у 2006 році. Це сталося після того, як у Великобританії розкрили змову. Терористи планували пронести в ручній поклажі рідини в літаки, і вже в небі змішати їх для отримання рідкої вибухівки.

Передбачалося, що обмеження знімуть після винаходу нових сканерів, проте нове обладнання не набуло широкого поширення в аеропортах.