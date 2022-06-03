5 ідей для одноденної мандрівки Польщею: куди вирушити та що подивитися на вихідних

Попереду вихідні, а це чудовна нагода влаштувати собі й рідними невеличку культурну програму. Тим більше, що погода цьому сприяє.

Аби відволіктися від щоденної рутини українцям, які зараз через війну перебувають в Польщі, пропонуємо організувати коротку прогулянку навколишніми містечками та селами. Ловіть ідеї одноденних мандрівок.

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Куди вирушити та що подивитися у Польщі за один день

Санік

Історичне містечко нижче Жешува. Тут річка, красиві будиночки з гострими дахами та природа.

7 цікавих місць у Саніку

Музей народної архітектури

Галерея Здислава Бексіньського

Королівський замок (історичний музей)

Міський парк Адама Міцкевича

Лава доброго солдата Швейка

Костел Воздвиження Хреста Господнього

Стежка природи



Санік / Фото wikipedia

Каліш

Кажуть, це одне з найстаріших міст Польщі, яке розташоване між Вроцлавом та Лодзем. Ідеально підходить для неспішних прогулянок. Тут казковий центр міста, що дихає історією і затишний парк.

Що подивитися у Каліші

Головна міська площа

Собор Святого Миколая Єпископа

П'ястів Замок

Крайовий музей

Міська ратуша

Центр малювання та графіки Тадеуша Кулісевича

Святилище Святого Джозефа



Каліші / Фото kalisz

Бренна

Розташоване недалеко від міста Катовіце. Сподобається, якщо любите піші прогулянки пагорбами та стежками.

7 цікавих місць у Бренні

Будівля Головпоштамту

Пивоварний завод Живець

Костел Мартіна Лютера

Державний музей Аушвіц-Біркенау

Бабина гора

Національний парк Баб'єгорський

Костел Святої Трійці



Бренна / Фото wikipedia

Казімеж-Дольни

Мальовниче містечко недалеко від Любліна і Радома. Ідеально, щоб вибратись на пікнік біля річки.

Що цікавого є у Казімеж-Дольни

Королівський порт

Площа Ринок

Поселення художників

Старий єврейський цвинтар

Синагога



Казімеж-Дольни / Фото polska.travel

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Замосць

Затишне містечко на сході Польщі для спокійних прогулянок.

7 визначних місць

Костел святої Катерини

Нові ворота Любельської фортеці

Дзвіниця Кафедрального собору

Бастіон VI у фортеці Замосць

Львівська брама

Каплиця на воді у Краснобруді

Національний парк Росточанський



Замосць / Фото malopolska

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