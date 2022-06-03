5 ідей для одноденної мандрівки Польщею: куди вирушити та що подивитися на вихідних
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Попереду вихідні, а це чудовна нагода влаштувати собі й рідними невеличку культурну програму. Тим більше, що погода цьому сприяє.
Аби відволіктися від щоденної рутини українцям, які зараз через війну перебувають в Польщі, пропонуємо організувати коротку прогулянку навколишніми містечками та селами. Ловіть ідеї одноденних мандрівок.
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Куди вирушити та що подивитися у Польщі за один день
Санік
Історичне містечко нижче Жешува. Тут річка, красиві будиночки з гострими дахами та природа.
7 цікавих місць у Саніку
- Музей народної архітектури
- Галерея Здислава Бексіньського
- Королівський замок (історичний музей)
- Міський парк Адама Міцкевича
- Лава доброго солдата Швейка
- Костел Воздвиження Хреста Господнього
- Стежка природи
Санік / Фото wikipedia
Каліш
Кажуть, це одне з найстаріших міст Польщі, яке розташоване між Вроцлавом та Лодзем. Ідеально підходить для неспішних прогулянок. Тут казковий центр міста, що дихає історією і затишний парк.
Що подивитися у Каліші
- Головна міська площа
- Собор Святого Миколая Єпископа
- П'ястів Замок
- Крайовий музей
- Міська ратуша
- Центр малювання та графіки Тадеуша Кулісевича
- Святилище Святого Джозефа
Каліші / Фото kalisz
Бренна
Розташоване недалеко від міста Катовіце. Сподобається, якщо любите піші прогулянки пагорбами та стежками.
7 цікавих місць у Бренні
- Будівля Головпоштамту
- Пивоварний завод Живець
- Костел Мартіна Лютера
- Державний музей Аушвіц-Біркенау
- Бабина гора
- Національний парк Баб'єгорський
- Костел Святої Трійці
Бренна / Фото wikipedia
Казімеж-Дольни
Мальовниче містечко недалеко від Любліна і Радома. Ідеально, щоб вибратись на пікнік біля річки.
Що цікавого є у Казімеж-Дольни
- Королівський порт
- Площа Ринок
- Поселення художників
- Старий єврейський цвинтар
- Синагога
Казімеж-Дольни / Фото polska.travel
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Замосць
Затишне містечко на сході Польщі для спокійних прогулянок.
7 визначних місць
- Костел святої Катерини
- Нові ворота Любельської фортеці
- Дзвіниця Кафедрального собору
- Бастіон VI у фортеці Замосць
- Львівська брама
- Каплиця на воді у Краснобруді
- Національний парк Росточанський
Замосць / Фото malopolska
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