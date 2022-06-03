Аби відволіктися від щоденної рутини українцям, які зараз через війну перебувають в Польщі, пропонуємо організувати коротку прогулянку навколишніми містечками та селами. Ловіть ідеї одноденних мандрівок.

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Куди вирушити та що подивитися у Польщі за один день

Санік

Історичне містечко нижче Жешува. Тут річка, красиві будиночки з гострими дахами та природа.

7 цікавих місць у Саніку

  • Музей народної архітектури
  • Галерея Здислава Бексіньського
  • Королівський замок (історичний музей)
  • Міський парк Адама Міцкевича
  • Лава доброго солдата Швейка
  • Костел Воздвиження Хреста Господнього
  • Стежка природи


Санік / Фото wikipedia

Каліш

Кажуть, це одне з найстаріших міст Польщі, яке розташоване між Вроцлавом та Лодзем. Ідеально підходить для неспішних прогулянок. Тут казковий центр міста, що дихає історією і затишний парк.

Що подивитися у Каліші

  • Головна міська площа
  • Собор Святого Миколая Єпископа
  • П'ястів Замок
  • Крайовий музей
  • Міська ратуша
  • Центр малювання та графіки Тадеуша Кулісевича
  • Святилище Святого Джозефа


Каліші / Фото kalisz

Бренна

Розташоване недалеко від міста Катовіце. Сподобається, якщо любите піші прогулянки пагорбами та стежками.

7 цікавих місць у Бренні

  • Будівля Головпоштамту
  • Пивоварний завод Живець
  • Костел Мартіна Лютера
  • Державний музей Аушвіц-Біркенау
  • Бабина гора
  • Національний парк Баб'єгорський
  • Костел Святої Трійці


Бренна / Фото wikipedia

Казімеж-Дольни

Мальовниче містечко недалеко від Любліна і Радома. Ідеально, щоб вибратись на пікнік біля річки.

Що цікавого є у Казімеж-Дольни

  • Королівський порт
  • Площа Ринок
  • Поселення художників
  • Старий єврейський цвинтар
  • Синагога


Казімеж-Дольни / Фото polska.travel

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Замосць

Затишне містечко на сході Польщі для спокійних прогулянок.

7 визначних місць

  • Костел святої Катерини
  • Нові ворота Любельської фортеці
  • Дзвіниця Кафедрального собору
  • Бастіон VI у фортеці Замосць
  • Львівська брама
  • Каплиця на воді у Краснобруді
  • Національний парк Росточанський


Замосць / Фото malopolska

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