Чтобы отвлечься от ежедневной рутины украинцам, которые сейчас из-за войны находятся в Польше, предлагаем организовать короткую прогулку по окрестным городкам и селам. Ловите идеи однодневных путешествий.

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Куда отправиться и что посмотреть в Польше за один день

Саник

Исторический городок ниже Жешува. Здесь река, красивые домики с острыми крышами и природа.

7 интересных мест в Санике

Музей народной архитектуры

Галерея Здислава Бексиньского

Королевский замок (исторический музей)

Городской парк Адама Мицкевича

Скамья доброго солдата Швейка

Костёл Воздвижения Креста Господня

Тропа природы



Саник / Фото wikipedia

Калиш

Говорят, это один из старейших городов Польши, расположенный между Вроцлавом и Лодзем. Идеально подходит для неспешных прогулок. Здесь сказочный центр города, дышащий историей и уютный парк.

Что посмотреть в Калише

Главная городская площадь

Собор Святого Николая Епископа

Пястов Замок

Краевой музей

Городская ратуша

Центр рисования и графики Тадеуша Кулисевича

Святилище Святого Джозефа



Калиши / Фото kalisz

Бренна

Расположен недалеко от города Катовице. Понравится, если любите пешие прогулки по холмам и тропинкам.

7 интересных мест в Бренни

Здание Главпочтамта

Пивоваренный завод Живец

Костел Мартина Лютера

Государственный музей Аушвиц-Биркенау

Бабина гора

Национальный парк Бабьегорский

Костёл Святой Троицы



Бренна / Фото wikipedia

Казимеж Дольны

Живописный городок недалеко от Люблина и Радома. Идеально, чтобы выбраться на пикник у реки.

Что интересного есть у Казимеж-Дольны

Королевский порт

Площадь Рынок

Поселение художников

Старое еврейское кладбище

Синагога



Казимеж-Дольны / Фото polska.travel

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Замосць

Уютный городок на востоке Польши для спокойных прогулок.

7 достопримечательностей

Костел святой Екатерины

Новые ворота Любельской крепости

Колокольня Кафедрального собора

Бастион VI в крепости Замость

Львовские ворота

Часовня на воде в Краснобруде

Национальный парк Росточанский



Замость / Фото malopolska