Чтобы отвлечься от ежедневной рутины украинцам, которые сейчас из-за войны находятся в Польше, предлагаем организовать короткую прогулку по окрестным городкам и селам. Ловите идеи однодневных путешествий.

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Куда отправиться и что посмотреть в Польше за один день

Саник

Исторический городок ниже Жешува. Здесь река, красивые домики с острыми крышами и природа.

7 интересных мест в Санике

  • Музей народной архитектуры
  • Галерея Здислава Бексиньского
  • Королевский замок (исторический музей)
  • Городской парк Адама Мицкевича
  • Скамья доброго солдата Швейка
  • Костёл Воздвижения Креста Господня
  • Тропа природы


Саник / Фото wikipedia

Калиш

Говорят, это один из старейших городов Польши, расположенный между Вроцлавом и Лодзем. Идеально подходит для неспешных прогулок. Здесь сказочный центр города, дышащий историей и уютный парк.

Что посмотреть в Калише

  • Главная городская площадь
  • Собор Святого Николая Епископа
  • Пястов Замок
  • Краевой музей
  • Городская ратуша
  • Центр рисования и графики Тадеуша Кулисевича
  • Святилище Святого Джозефа


Калиши / Фото kalisz

Бренна

Расположен недалеко от города Катовице. Понравится, если любите пешие прогулки по холмам и тропинкам.

7 интересных мест в Бренни

  • Здание Главпочтамта
  • Пивоваренный завод Живец
  • Костел Мартина Лютера
  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау
  • Бабина гора
  • Национальный парк Бабьегорский
  • Костёл Святой Троицы


Бренна / Фото wikipedia

Казимеж Дольны

Живописный городок недалеко от Люблина и Радома. Идеально, чтобы выбраться на пикник у реки.

Что интересного есть у Казимеж-Дольны

  • Королевский порт
  • Площадь Рынок
  • Поселение художников
  • Старое еврейское кладбище
  • Синагога


Казимеж-Дольны / Фото polska.travel

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Замосць

Уютный городок на востоке Польши для спокойных прогулок.

7 достопримечательностей

  • Костел святой Екатерины
  • Новые ворота Любельской крепости
  • Колокольня Кафедрального собора
  • Бастион VI в крепости Замость
  • Львовские ворота
  • Часовня на воде в Краснобруде
  • Национальный парк Росточанский


Замость / Фото malopolska

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