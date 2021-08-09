Аналогічне опитування, яке проводили до пандемії, показало, що взяти українців на роботу хотіла кожна десята польська компанія. Отже, попит на працівників з України у сусідній державі суттєво збільшився.

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Як польські роботодавці ставляться до українців

Ситуація на польському ринку праці зазнала змін не лише через кадровий розрив, стверджують експерти. На результат впливає й позитивний досвід працевлаштування емігрантів з близького Сходу.

Дослідження Personnel Service показало, що польські роботодавці позитивно ставляться до українців. Кожен третій залишав хороший відгук. Якщо порівнювати із попереднім опитуванням, то цей показник покращився на 3%. Так, найбільше поляки цінують у працівниках з України їхню старанність і працьовитість (42%), а також здатність швидко вчитися або досвід роботи (32%).

Водночас 49% компаній у Польщі мають нейтральне ставлення до українців. І лише 8% роботодавців заявили про своє негативне чи упереджене ставлення.

Скільки українців працюють у Польщі