У 2020 році майже 15% громадян України у Польщі не мали відповідного договору з роботодавцем. Серед всіх "спійманих" нелегалів у республіці наші співвітчизники становлять 85% – 2 388 з 2 817 іноземців.

Цікаво Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Детальні показники

Загалом Національною інспекцією праці було перевірено близько 19 300 іноземців. Найбільше нелегальних працівників зафіксовано у таких воєводствах:

Нижньосілезьке – 25%;

Любуське – 22%;

Сілезьке – 21%.

Окрім відсутності необхідних документів, серед інших порушень знайдено:

перевищення кількості понаднормових робочих годин;

укладання цивільно-правових договорів замість трудових;

робота на іншому підприємстві, ніж вказаного у договорі;

праця без пройдених обов'язкових медичних оглядів та інструктажів з охорони праці;

менша від мінімальної погодинна ставка оплати праці.

Де найчастіше працевлаштовуються іноземці

Кожен четвертий іммігрант у Польщі (26%) працює у будівельній галузі, кожен п'ятий (20%) знайшов роботу у промисловому секторі. 19% працювали в компаніях з надання адміністративних послуг, зокрема в агентствах з охорони власності та зайнятості. Більш ніж кожен десятий іноземець (12%) працює у галузі транспортування та на товарних складах.