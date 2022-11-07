В мережі назвали 10 туристичних напрямків, які мандрівники вже бронюють на 2023 рік

7 листопада 2022 , 20:13
Читать новость на русском

Джерело:

Travel off Path

Весь світ сподівається, що 2023 року туристична індустрія відновиться майже повністю після довгої COVID-паузи. Так, наразі українцям через війну не до мандрівок, але перемога вже зовсім близько, і наші громадяни також зможуть вирушити на відпочинок.

Натомість іноземці вже активно обирають певні напрямки, й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.

Цікаво Wizz Air оголосив про відкриття 7 нових рейсів між містами Європи, Узбекистану та ОАЕ

Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок – від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.

Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік – Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.

При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.

10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

  • Стамбул, Туреччина
  • Копенгаген, Данія
  • Париж, Франція
  • Лісабон, Португалія
  • Чорногорія
  • Фіджі
  • Сідней, Австралія
  • Вермонт, США
  • Флорида-Кіс, США
  • Мехіко, Мексика
Зауважимо, LUX MED Group, Варшавська школа економіки і Фундація економіки та публічної адміністрації перевірили, які міста Польщі забезпечують найкращі умови для життя та здоров'я. Вони опублікували рейтинг з 10 найздоровіших міст
Автор: Марта Касіянчук