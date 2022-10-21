LUX MED Group, Варшавська школа економіки і Фундація економіки та публічної адміністрації перевірили, які міста Польщі забезпечують найкращі умови для життя та здоров'я. Згідно зі сформованим новим Індексом здорових міст, звання "найздоровішого" отримала Варшава.

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Де в Польщі найкращі умови, щоб дбати про своє здоров'я

Експерти загалом перевірили 66 міст. Місця в рейтингу розподілялися з урахуванням програм з громадського здоров'я, смертності через "хвороби цивілізації" (неінфекційні захворювання, виникнення яких пов'язане з розвитком суспільства в умовах стрімкого науково-технічного прогресу), якість повітря, кількість зелених зон та спортивних об'єктів.

Індекс "здорових" міст Польщі: перша десятка

Варшава; Ополе; Хожув; Гданськ; Жешув; Кошалін; Білосток; Гдиня; Сопот; Познань.

Немає здорової людини без здорового довкілля. Група LUX MED прагне підтримати органи місцевого самоврядування та допомогти їм розвинути та спланувати здорові та екологічні простори. Аналіз і висновки Healthy Cities Index слугують не лише натхненням чи підбадьоренням, а й реальним дороговказом змін, який показує, що ми можемо зробити та про які сфери потрібно подбати, щоб популяризувати здоровий спосіб життя,

– каже Анна Рулкевич, президентка групи LUX MED.