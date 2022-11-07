Иностранцы уже активно выбирают определенные направления, и бронируют их для путешествий в 2023 году. Так, американская корпорация AMEX назвала 10 популярнейших таких туристических направлений.

Интересно Wizz Air объявил об открытии 7 новых рейсов между городами Европы, Узбекистана и ОАЭ

Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 год самый разнообразный отдых – от экскурсионных туров по Стамбулу до пляжей Фиджи.

Среди лидеров туристических направлений на 2023 год – Стамбул, Мехико, Лиссабон и Сидней.

При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на поездки в следующем году, а три четверти также считают, что поездки важны для их счастья.

10 популярных туристических направлений на 2023 год:

  • Стамбул, Турция
  • Копенгаген, Дания
  • Париж, Франция
  • Лиссабон, Португалия
  • Черногория
  • Фиджи
  • Сидней, Австралия
  • Вермонт, США
  • Флорида-Кис, США
  • Мехико, Мексика