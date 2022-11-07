Иностранцы уже активно выбирают определенные направления, и бронируют их для путешествий в 2023 году. Так, американская корпорация AMEX назвала 10 популярнейших таких туристических направлений.

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Согласно результатам исследования, туристы предпочитают выбирать на 2023 год самый разнообразный отдых – от экскурсионных туров по Стамбулу до пляжей Фиджи.

Среди лидеров туристических направлений на 2023 год – Стамбул, Мехико, Лиссабон и Сидней.

При этом три четверти туристов заявили о желании тратить больше на поездки в следующем году, а три четверти также считают, что поездки важны для их счастья.

10 популярных туристических направлений на 2023 год:

Стамбул, Турция

Копенгаген, Дания

Париж, Франция

Лиссабон, Португалия

Черногория

Фиджи

Сидней, Австралия

Вермонт, США

Флорида-Кис, США

Мехико, Мексика

Отметим, что LUX MED Group, Варшавская школа экономики и Фонд экономики и публичной администрации проверили, какие города Польши обеспечивают лучшие условия для жизни и здоровья. Они опубликовали рейтинг из 10 самых здоровых городов.