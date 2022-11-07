Цікаво Wizz Air оголосив про відкриття 7 нових рейсів між містами Європи, Узбекистану та ОАЕ

Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок – від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.

Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік – Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.

При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.

10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

Стамбул, Туреччина

Копенгаген, Данія

Париж, Франція

Лісабон, Португалія

Чорногорія

Фіджі

Сідней, Австралія

Вермонт, США

Флорида-Кіс, США

Мехіко, Мексика