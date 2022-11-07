Натомість іноземці вже активно обирають певні напрямки, й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.

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Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок – від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.

Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік – Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.

При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.

10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:

  • Стамбул, Туреччина
  • Копенгаген, Данія
  • Париж, Франція
  • Лісабон, Португалія
  • Чорногорія
  • Фіджі
  • Сідней, Австралія
  • Вермонт, США
  • Флорида-Кіс, США
  • Мехіко, Мексика