Натомість іноземці вже активно обирають певні напрямки, й бронюють їх для подорожей у 2023 році. Так, американська корпорація AMEX назвала 10 найпопулярніших таких туристичних напрямків.
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Згідно з результатами дослідження, туристи вважають за краще вибирати на 2023 рік найбільш різноманітний відпочинок – від екскурсійних турів Стамбулом до пляжів Фіджі.
Серед лідерів туристичних напрямків на 2023 рік – Стамбул, Мехіко, Лісабон і Сідней.
При цьому три чверті туристів заявили про бажання витрачати більше на подорожі в наступному році, а три чверті також вважають, що подорожі важливі для їхнього щастя.
10 популярних туристичних напрямків на 2023 рік:
- Стамбул, Туреччина
- Копенгаген, Данія
- Париж, Франція
- Лісабон, Португалія
- Чорногорія
- Фіджі
- Сідней, Австралія
- Вермонт, США
- Флорида-Кіс, США
- Мехіко, Мексика