Такої краси більше ніде не побачиш: названо країни світу з найкращими ботсадами та парками

Багато туристів шукають порятунку від сильної спеки і сонця в тропічному вологому кліматі або в тіні пишних дерев. І водночас насолоджуються яскравими кольорами рослинності. Саме тому, подорожуючи за кордон, люди надають перевагу серед іншого відвідати ботанічні сади та парки.

Сервіс InsureandGo склав список країн світу, де на любителів зелені чекає найбільше можливостей для милування розкішними деревами та квітами. Очолила рейтинг Велика Британія, де одні з найвідоміших садів світу.

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Загалом було проаналізовано 50 країн світу. Щоб скласти рейтинг, експерти провели аналіз таких даних, як:

кількість постів в Instagram, пов'язаних із рослинами,

пошукові запити Google щодо садів у тій чи іншій країні,

кількість ботанічних садів у країні,

загальну кількість видів рослин у кожній країні.

Сполучене Королівство посіло перше місце як найкраща країна для ботанічного туризму – від королівських садів К'ю в Лондоні до субтропічного саду Треба в Корнуоллі.



Сад К'ю у Лондоні / Фото kewgardens.co.uk

Досягнувши дивовижного загального ботанічного балу 79 зі 100, Велика Британія стала лідером завдяки великій кількості ботанічних садів і високому попиту на відвідування садів по всій країні.

10 країн світу з найкращими ботанічними садами та парками

Велика Британія. Японія. США. Індія. Малайзія. Австралія. Італія. Мексика. Таїланд. Коста-Рика.

До слова, у літні місяці значна кількість людей прагне орендувати віллу або квартиру на узбережжі моря. З усім тим, через високий попит у цей піковий сезон ціни на житло зростають. Де можна втілити свої мрії про європейське літо в реальність, не витративши при цьому багато грошей – читайте за посиланням.