Помітною тенденцією є те, що цього року кількість бронювань на курортах з прохолодною погодою зросла на 77% порівняно з 2023 роком. Таке значне зростання свідчить про потенційний зсув з популярних спекотних напрямків, таких як Іспанія чи Туреччина, до більш холодних регіонів, таких як Скандинавія.

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Острів Тексел, Нідерланди

Тексел, найбільший з 14 Західно-Фризських островів, розташований у Ватському морі біля північного узбережжя Нідерландів, пропонує відвідувачам цілу низку розваг та визначних пам'яток. З максимальною денною температурою від 18°C до 21°C протягом літніх місяців з червня по серпень, острів також час від часу переживає хвилі сильної спеки.



Острів Тексел / Фото texel.net

Однією з головних принад для туристів є природний парк на острові, де відвідувачі можуть досліджувати природні стежки, брати участь в екскурсіях для спостереження за птахами, а також слідувати добре промаркованими пішохідними та велосипедними стежками. Це робить Тексель популярним місцем для любителів активного відпочинку та природи.

Рюген, Німеччина

Рюген визнано найбільшим островом Німеччини, розташованим у Балтійському морі біля північно-східного краю країни. Острів може похвалитися природними заповідниками з лагунами, буковими лісами з мальовничими пішохідними стежками та легендарними білими прибережними скелями національного парку Ясмунд, що охороняється ЮНЕСКО.

Крім того, ентузіасти залізничного транспорту можуть відвідати історичну залізницю Rushing Roland, стару парову залізницю на острові.



Рюген / Фото iStock

Лесе, Данія

Острів Лесе, розташований у протоці Каттегат між данським Фредеріксгавеном та шведським Гетеборгом, може похвалитися найбільшою кількістю сонячних годин у Данії.

Окрім насолоди сонячними пляжами острова, відвідувачам рекомендується відвідати солеварні, де сіль виварюють за середньовічними технологіями. Для отримання унікального культурного досвіду рекомендується також відвідати традиційні будинки Леса, вкриті водоростями.



Острів Лесе / Фото @shaleewanders

В Лесе літо означає початок сезону омарів, коли місцеві ресторани пропонують цей делікатес у різноманітних стравах, таких як супи та піца.

Вен, Швеція

З метою сприяння сталому туризму, відвідувачів острова Вен, розташованого в протоці Ересунн між Швецією та Данією, закликають відмовитися від автомобілів і замість них використовувати жовтий велосипедний парк для дослідження острова.



Острів Вен / Фото ilandskrona.se

До речі, любителі велоспорту тепер можуть насолоджуватися мальовничими маршрутами, що пролягають повз музей Тихо Браге, який розповідає про життя видатного астронома 16 століття. Крім того, винокурня Spirit of Ven пропонує екскурсії та дегустації віскі для відвідувачів. Під час подорожі велосипедисти можуть зробити перерву на фіку, шведський термін для неквапливих зупинок на каву та тістечка, у затишних кав'ярнях острова.

Для мальовничих вражень можна влаштувати пікнік на вершині 40-метрових схилів Вена, відомих у народі як Бакафаллен, звідки відкривається приголомшливий вид на море.

Також до цього переліку входять:

Аландські острови, Фінляндія, Сааремаа, Естонія, Сан-Мігель, Азорські острови, Сент-Мартінс, Велика Британія, Гран-Канарія, Іспанія.

До слова, щоб у Європі знайти погане місце для купання, – треба ще постаратися. Статистика – просто вражає: якісними визнали 85% усіх зареєстрованих пляжів – які саме.