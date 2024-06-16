Сервис InsureandGo составил список стран мира, где любителей зелени ждет больше всего возможностей для любования роскошными деревьями и цветами. Возглавила рейтинг Великобритания, где одни из самых известных садов мира.

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Всего было проанализировано 50 стран мира. Чтобы составить рейтинг, эксперты провели анализ таких данных, как:

количество постов в Instagram, связанных с растениями,

поисковые запросы Google по садам в той или иной стране,

количество ботанических садов в стране,

общее количество видов растений в каждой стране.

Соединенное Королевство заняло первое место как лучшая страна для ботанического туризма – от королевских садов Кью в Лондоне до субтропического сада Треба в Корнуолле.



Сад Кью в Лондоне / Фото kewgardens.co.uk

Достигнув удивительного общего ботанического балла 79 из 100, Великобритания стала лидером благодаря большому количеству ботанических садов и высокому спросу на посещение садов по всей стране.

10 стран мира с лучшими ботаническими садами и парками

Великобритания. Япония. США. Индия. Малайзия. Австралия. Италия. Мексика. Таиланд. Коста-Рика.

К слову, в летние месяцы значительное количество людей стремится арендовать виллу или квартиру на побережье моря. Со всем тем, из-за высокого спроса в этот пиковый сезон цены на жилье растут. Где можно воплотить свои мечты о европейском лете в реальность, не потратив при этом много денег – читайте по ссылке.