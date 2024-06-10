Де можна втілити свої мрії про європейське літо в реальність, не витративши при цьому багато грошей – читайте далі у матеріалі!

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Сонячне узбережжя Адріатики в Будві, Чорногорія

З її залитими сонцем пляжами Адріатичного моря, чарівним середньовічним Старим містом та доступними цінами, Будва є ідеальним місцем для літнього відпочинку. Місячна оренда починається приблизно від 700 євро на місяць у високий сезон.

Для тих, хто не може дозволити собі взяти відпустку на все літо й треба попрацювати, у місті є різноманітні коворкінги.

У вільні години відвідувачі мають можливість відкрити для себе безтурботні місця, такі як пляж Галія, що всього за 20 хвилин їзди від міста. Крім того, вони можуть відправитися на північ до Котора, раю для любителів котів, звідки відкриваються захопливі краєвиди на Которську затоку з його старовинного міста-фортеці.



Чорногорія / Unsplash

Щоб втекти від галасливого пляжного натовпу, багато мандрівників рекомендують заглибитися в гірські райони Чорногорії. Одне з найулюбленіших місць – вапняковий масив Дурмітор на північному заході, відомий своїми мальовничими каньйонами і приголомшливими гірськими озерами.

Ще дешевші альтернативи – поблизу каньйону Піва в Плузіне, або ж на півдні, біля до Скадарського озера поблизу албанського кордону.

Ціни на проживання: від 700 євро на місяць, якщо забронювати заздалегідь і знайти знижки.

Мальовниче озеро в Охріді, Північна Македонія

Північна Македонія не перестає дивувати туристів низькими цінами на проживання, їжу та літній відпочинок навіть у розпал сезону. Ціни тут нижчі, ніж у таких популярних напрямках, як Іспанія та Італія. Мандрівникам надзвичайно подобається місто Охрід на березі озера, де можна відпочити на пляжах і, якщо потрібно, зробити собі в готельному номері тимчасовий офіс.

В Охріді надзвичайно хороша погода, не таке спекотне літо, тому ви можете комфортно спати вночі без кондиціонера,

– описує місце один з користувачів Reddit.



Охрід / Фото Canva

Серед інших переваг Охрида – дуже дешева їжа, хороший інтернет і бурхливе нічне життя.

Ціни на проживання: близько 200 – 250 євро на місяць.

Літо в горах курорту Баньско, Болгарія

Всього за кілька годин на південь від болгарської столиці Софії розташоване гірське місто, відоме своїм зимовим лижним спортом, але є багато причин відвідати Баньско і влітку.

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Місто, розташоване біля підніжжя гори Пірін, фактично є воротами до пішохідних туристичних стежок національного парку Пірін. Тут річки "пливуть" крізь заповнені квітами долини та хвойні ліси, де мешкають вовки та бурі ведмеді.



Баньско / Фото Canva

Липень – вересень приносить у Баньско культурні події й фестивалі: від кінотеатрів просто неба до джазових та фольклорних концертів.

Ціни на проживання. Місячна оренда кімнати влітку починається від 230 євро, а температура влітку хоч і тепла, але менш задушлива, ніж в інших регіонах країни.

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