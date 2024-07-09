Найвідомішу пам'ятку Японії стає дедалі важче відвідати: тепер запровадили туристичний податок

Уряд Японії побоюється переповненості на горі Фудзі. Тому з 1 липня відвідування гори стало для туристів платним.

З 1 липня гора Фудзі ввела туристичний збір

Гора Фудзі, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та символ Японії, запровадила нові правила для альпіністів через занепокоєння щодо перенаселеності. Альпіністи повинні платити 2 000 єн (12,40 доларів) за людину.

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Ще на горі обмежують кількість альпіністів – зможе піднятися максимум 4 000 альпіністів на день.

Наполегливо просуваючи комплексні заходи безпеки під час сходження на гору Фудзі, ми гарантуємо, що гора Фудзі, скарб світу, буде передана майбутнім поколінням,

— сказав Кутаро Нагасакі, губернатор префектури Яманасі.

На Фудзі також з'являться нові гіди, які керуватимуть безпекою на стежках і навколо них. Вони повідомлять альпіністів, коли ті порушують етикет на горі, наприклад, сплять на узбіччі стежки, розпалюють багаття або носять невідповідний одяг.

Нові правила діють лише у префектурі Яманасі. Там розташовані найпопулярніші пішохідні стежки. У префектурі Сідзуока, де теж є гора, поки не запровадили жодних обмежень.

Нагадаємо, серед найбільш популярних місць огляду гори – майданчик біля магазину Lawson. Там збираються сотні туристів щодня, перешкоджаючи місцевим. Тому у містечку встановили паркан довжиною 20 метрів і висотою 2,5 метра вкритий чорною сіткою.