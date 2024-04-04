Водночас через наплив туристів там вже неможливо відпочити у спокої та тиші. Людям, які бажають розміреного острівного відпочинку в Італії рекомендують звернути увагу на Ліпарські острови. Детальніше про них розповідає Закордон 24.

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Чому Ліпарські острови – найкращий варіант

Ліпарські острови належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вони мають дуже багату історію: утворилися понад 250 тисяч років тому унаслідок вулканічної активності й залишаються однією з найкрасивіших локацій світу. Станом на 2024 році на острові Стромболі розташовується активний вулкан.



Вулкан на Стромболі / Getty Images

Щороку на Ліпарські острови приїжджають тисячі туристів. Водночас тревел-експерти зауважують, що пік їхньої популярності – ще попереду. Наразі чимало мандрівників відмовляються від візиту на Ліпарські острови через погане сполучення. Добратися на острови можна лише поромом. Він курсує з Неаполя.

Тривалий час Ліпарські острови приваблювали лише італійців, які шукали пригод. Водночас щороку потік іноземних туристів лише зростає. Людей зачаровують дивовижні краєвиди та унікальна темно-блакитна вода Середземного моря. Шанувальників міфології Ліпарські острови здивують своїми історіями.

Мандрівники, які вже побували на Ліпарських островах, зауважують, що обрати найулюбленіший острів – фактично нереально. Кожен з них має унікальну красу та магію.