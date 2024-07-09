С 1 июля гора Фудзи ввела туристический сбор

Гора Фудзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и символ Японии, ввела новые правила для альпинистов из-за беспокойства относительно перенаселенности. Альпинисты должны платить 2 000 иен (12,40 долларов) за человека.

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Еще на горе ограничивают количество альпинистов – сможет подняться максимум 4 000 альпинистов в день.

Настойчиво продвигая комплексные меры безопасности при восхождении на гору Фудзи, мы гарантируем, что гора Фудзи, сокровище мира, будет передана будущим поколениям,

- сказал Кутаро Нагасаки, губернатор префектуры Яманаси.

На Фудзи также появятся новые гиды, которые будут управлять безопасностью на тропах и вокруг них. Они сообщат альпинистам, когда те нарушают этикет на горе, например, спят на обочине тропы, разжигают костер или носят неподходящую одежду.

Новые правила действуют только в префектуре Яманаси. Там расположены самые популярные пешеходные тропы. В префектуре Сидзуока, где тоже есть гора, пока не ввели никаких ограничений.

Напомним, среди наиболее популярных мест осмотра горы – площадка возле магазина Lawson. Там собираются сотни туристов ежедневно, препятствуя местным. Поэтому в городке установили забор длиной 20 метров и высотой 2,5 метра покрытый черной сеткой.