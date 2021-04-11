Знижок на м'ясо не буде: у Польщі планують заборонити деякі акційні пропозиції магазинів

Єврокомісія хоче заборонити акції на м'ясні продукти у польських магазинах. Таким чином планують пропагувати здорове харчування і збільшити об'єм продажів місцевих овочів та фруктів.

Провівши спеціальну оцінку впливу різноманітних акцій та знижок, Єврокомісія розглядає такі заходи як інструмент зміни політики супермаркетів та магазинів на більш ефективну. Окрім цього, на думку комісії, заборона сприятиме досягненню цілей сталого розвитку стратегії "З поля – до столу".

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На що це вплине

Нове рішення може призвести до того, що акційні пропозиції будуть можливими лише для овочів та фруктів. Це змусить поляків та гостей країни виробити звичку харчуватися більш збалансовано.

Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі у квітні заявило, що політика сприяння сільському господарству спрямована на підвищення обізнаності щодо якості харчових продуктів Євросоюзу та конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору.

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Коли знижки на м'ясні продукти зникнуть з польських прилавків

Єврокомісія розглядає декілька варіантів розвитку подій. Щодо продуктів харчування будуть встановлені жорсткіші вимоги, а на овочі та фрукти, які вирощуються в країні, знижок стане більше.

Натомість за шкідливу їжу відповідно до стандартів дієтичного харчування, а також яловичину, баранину та свинину, доведеться платити повну вартість.

До слова, промоційна політика ЄС уже проводить відкриті консультації з громадськістю щодо даної інціативи, які триватимуть до 23 червня 2021 року. Після цього Єврокомісія оголосить остаточне рішення.