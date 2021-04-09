Карантин вплинув на економічну ситуацію у всіх країнах світу. Люди почали купувати набагато менше продуктів. Деякі великі торгові мережі вдаються до запровадження різноманітних акцій, щоб залучити більше нових клієнтів та зберегти постійних покупців. Так одна з найбільших мереж супермаркетів у Польщі POLOmarket ввела систему відтермінування оплати за покупки.

Послуга вже доступна для користування. Її можуть випробувати покупці, які встановлять мобільний додаток від POLOmarket.

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Як діє система відтермінування

Покупець має завантажити мобільний додаток POLOmarket заздалегідь. Зайшовши у нього, потрібно вибрати опцію "купуй зараз – сплачуй потім" та виконати умови, які висвітляться на екрані смартфона. Тоді система дає дозвіл відтермінувати оплату за товари на 45 днів без комісії.

Мережа POLOmarket ввела систему відтермінування оплати за товари / Фото retailnet.pl

Онлайн-покупки

Це не перша спроба введення інновацій для зручних покупок від POLOmarket. Рік до того мережа першою реалізувала можливість дистанційних покупок через мобільний додаток у національному масштабі.

Зараз система відтермінування платежів також є доступною і при онлайн-покупках. Користувачу потрібно натиснути PayU і вибрати опцію пізнішої сплати при здійсненні онлайн-замовлення продуктів.

З додатком від POLOmarket можна відтерміновувати оплату за товари, придбані онлайн / Фото Unsplash