Еврокомиссия хочет запретить акции на мясные продукты в польских магазинах. Таким образом планируют пропагандировать здоровое питание и увеличить объем продаж местных овощей и фруктов.

Сделав специальную оценку влияния различных акций и скидок, Еврокомиссия рассматривает такие меры как инструмент изменения политики супермаркетов и магазинов на более эффективную. Кроме этого, по мнению комиссии, запрет будет способствовать достижению целей устойчивого развития стратегии "С поля – к столу".

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На что это повлияет

Новое решение может привести к тому, что акционные предложения будут возможны только для овощей и фруктов. Это заставит поляков и гостей страны выработать привычку питаться более сбалансировано.

Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Польши в апреле заявило, что политика содействия сельскому хозяйству направлена на повышение осведомленности о качестве пищевых продуктов Евросоюза и конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора.

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Когда скидки на мясные продукты исчезнут с польских прилавков

Еврокомиссия рассматривает несколько вариантов развития событий. К продуктам питания будут установлены более жесткие требования, а на овощи и фрукты, которые выращиваются в стране, скидок станет больше.

Зато за вредную пищу в соответствии со стандартами диетического питания, а также говядину, баранину и свинину, придется платить полную стоимость.

К слову, промоционная политика ЕС уже проводит открытые консультации с общественностью по данной инициативе, которые продлятся до 23 июня 2021 года. После этого Еврокомиссия объявит свое окончательное решение.