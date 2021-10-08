Ярмарок першочергово призначений для тих, хто хоче імігрувати до Канади та знайти роботу.

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Як пояснили організатори Destination Canada, ярмарок покликаний познайомити канадських роботодавців з претендентами з інших країн.

Хто може зареєструватися

Участь в ярмарку Destination Canada безкоштовна, але можлива лише за запрошенням. Бажано, аби учасники ярмарку вільно володіли французькою та англійською мовами. Адже так буде набагато легше ставити питання та отримувати на них відповіді. Водночас спробувати удачу можуть і ті, хто знає лише англійську.

Ті, хто отримав запрошення на ярмарок вакансій, зможуть зв'язатися з канадськими роботодавцями, які шукають співробітників, а також дізнатися від представників канадських провінцій про можливості імміграції та життя в регіонах Канади.

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До участі допускаються кандидати, які підходять під одну з наступних категорій:

кандидати, які мають профіль в системі Express Entry;

кандидати, які раніше отримували дозвіл на роботу або навчання в Канаді;

кандидати, які мають відкритий дозвіл на роботу в Канаді;

кандидати, які отримали схвалення статусу ПМП;

підприємці, які планують придбати або відкрити бізнес в Канаді;

кандидати, чиї близькі родичі проживають в Канаді.

Зверніть увагу! Зареєструватися на Destination Canada можна до 24 жовтня.

Що потрібно для реєстрації

У реєстраційній формі необхідно вказати:

ім'я та прізвище;

дату народження;

країну громадянства;

країну і місто постійного проживання;

рівень англійської та французької мов;

рівень освіти та сферу діяльності;

резюме в канадському форматі.

Організатори зазначають, якщо ви хочете взяти участь в ярмарку разом з чоловіком або дружиною, то повинні подати заявки окремо. Але у своїх заявках ви можете вказати контактні дані один одного.

Як підготуватися до ярмарку Destination Canada: дивіться відео

Додамо, що 12 жовтня у польському Кракові відбудеться щорічний ярмарок вакансій та студентських практик Absolvent Talent Days. Це чудова можливість для української молоді, яка здобуває освіту в Польщі, знайти роботу або корисне стажування.