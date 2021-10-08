Ярмарка в первую очередь предназначена для тех, кто хочет иммигрировать в Канаду и найти работу.

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Как объяснили организаторы Destination Canada, ярмарка призвана познакомить канадских работодателей с претендентами из других стран.

Кто может зарегистрироваться

Участие в ярмарке Destination Canada бесплатное, но возможно только по приглашению. Желательно, чтобы участники ярмарки свободно владели французским и английским языками. Ведь так будет намного легче задавать вопросы и получать на них ответы. В то же время попытать удачу могут и те, кто знает только английский.

Те, кто получил приглашение на ярмарку вакансий, смогут связаться с канадскими работодателями, которые ищут сотрудников, а также узнать от представителей канадских провинций о возможности иммиграции и жизни в регионах Канады.

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К участию допускаются кандидаты, подходят под одну из следующих категорий:

кандидаты, имеющие профиль в системе Express Entry;

кандидаты, ранее получавших разрешение на работу или учебу в Канаде;

кандидаты, имеющие открытое разрешение на работу в Канаде;

кандидаты, получившие одобрение статуса ПМЖ;

предприниматели, которые планируют приобрести или открыть бизнес в Канаде;

кандидаты, чьи близкие родственники проживают в Канаде.

Обратите внимание! Зарегистрироваться на Destination Canada можно до 24 октября.

Что нужно для регистрации

В регистрационной форме необходимо указать:

имя и фамилию;

дату рождения;

страну гражданства;

страну и город постоянного проживания;

уровень английского и французского языков;

уровень образования и сферу деятельности;

резюме в канадском формате.

Организаторы отмечают, если вы хотите принять участие в ярмарке вместе с мужем или женой, то должны подать заявки отдельно. Но в своих заявках можно указать контактные данные друг друга.

Как подготовиться к ярмарке Destination Canada: смотрите видео

Добавим, что 12 октября в польском Кракове состоится ежегодная ярмарка вакансий и студенческих практик Absolvent Talent Days. Это прекрасная возможность для украинской молодежи, получающей образование в Польше, найти работу или полезные стажировки.