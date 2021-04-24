І не пошкодували про свій вибір: знаменитості, які здобули освіту за кордоном

Навчання за кордоном може стати напрочуд корисним досвідом. Люди, які навчаються далеко від дому, вміють добре адаптуватися до нових умов, виховують стресостійкість, пізнають інші культури. Таким людям легше досягти успіху. Підтверджують цю думку біографічні відомості про світових знаменитостей.

Чимало зірок, яких ми звикли бачити у фільмах, серіалах чи телевізійних сюжетах, здобували освіту за кордоном. Наводимо кілька яскравих прикладів.

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Зірки, які здобули освіту за кордоном

У списку присутні актори, письменниця, модельєрка і навіть колишній президент США. Навички, які вони здобули під час навчання за кордоном, досі допомагають їм у повсякденному житті.

Бредлі Купер

Актор та продюсер Бредлі Купер вільно володіє французькою. Під час престуру для фільму "Похмілля 2: із Вегаса в Бангкок" він дав інтерв'ю повністю французькою мовою, що здивувало багатьох. Все завдяки тому, що в юності Бредлі Купер вчився за обміном у місті Екс-ан-Прованс, що на півдні Франції. Там він і вдосконалив знання іноземної мови.

Бредлі Купер / Фото GettyImages

Емма Вотсон

Емма Вотсон схожа на свою героїню Герміону з фільму "Гаррі Поттер", адже є так само спраглою до знань. Акторка 18 місяців вивчала англійську літературу в Браунському університеті в Род-Айленді. Це було до її навчання в Оксфордському університеті в Англії.

Емма Вотсон / Фото GettyImages

Барак Обама

У дитинстві колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама прожив 3 роки зі своєю матір'ю і вітчимом в Джакарті, що в Індонезії. Там він вивчав індонезійську мову, історію, математику та багато інших предметів.

У дорослому віці він повернувся на Гаваї (місце свого народження), щоб вчитися, а потім переїхав у Нью-Йорк для продовження навчання в університеті.

Як наслідок, Барак Обама став "лідером вільного світу", довівши, що подорожі та різна освіта відіграють не останні ролі у досягненні успіху.

Барак Обама / Фото GettyImages

Джоан Роулінг

Авторка культових книг про Гаррі Поттера вчилася у Франції від свого Ексетерського університету. Потім на початку 90-х вона переїхала у Португалію, де три роки викладала англійську мову. Саме там зародився сюжет книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Джоан Роулінг / Фото GettyImages

Меттью Мак-Конагей

Знаменитий актор, володар безлічі престижних нагород, серед яких "Золотий глобус" і "Оскара", провів цілий рік в Новому Південному Уельсі, що в Австралії. Там він пройшов навчання від Техаського університету.

Меттью Мак-Конагей / Фото GettyImages

Віра Вонг

Американська модельєрка родом з Нью-Йорка. Але вона вивчала історію мистецтв в університеті Сорбонна в Парижі, де і захопилася французькою модою. Тільки після того, як Віра Вонг завершила свою діяльність на посаді старшого редактора моди в журналі Vogue, вона змогла реалізувати свою справжню пристрасть і зайнятися дизайном одягу, зокрема створенням приголомшливих весільних суконь.

Віра Вон / Фото GettyImages