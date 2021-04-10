Вони – яскраві зірки Голлівуду, які так чи інакше пов'язані з Україною. У когось тут жили предки, а хтось – народився і провів дитинство в одному з українських міст. Про українське походження когось із цих людей ви можливо чули, а деякі імена з переліку вас здивують.

У списку присутні четверо акторок і така ж кількість акторів. Також українське походження мають відомий режисер та рок-музикант.

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Акторки з українським корінням

Міла Йовович

Сім'я голлівудської знаменитості переїхала з Києва до США, коли їй було п'ять років. Попри те, що актриса покинула Україну в такому ранньому віці, вона чудово володіє українською мовою, а також знає російську. Міла Йовович часто згадує про своє українське походження.

Цікаво, що мати Міли Йовович також відома радянська та американська акторка. Її ім'я – Галина Логінова.

Міла Йовович / Фото Destinations

Міла Куніс

Міла Куніс народилася у Чернівцях. Сім'я зірки переїхала до Лос-Анджелеса у 1991 році. Там її батько почав працювати таксистом, а мати була директоркою аптеки.

Міла у багатьох інтерв'ю розповідала, що спочатку їй було складно у новій країні без належного знання мови та нерозуміння деяких культурних традицій. Та дівчина була наполегливою і багато працювала над собою. Зрештою, їй вдалося досягти всього, про що вона мріяла у дитинстві.

У серпні 2017 року акторка вперше після імміграції відвідала Чернівці.

Міла Куніс / Фото Destinations

Лів Тайлер

Зірка "Володаря перснів", "Армагеддону", "Колеса фортуни" та ряду інших успішних американських фільмів, а також колишня модель теж має українське коріння. Прадідусь Лів Тайлер був українцем.

Лів Тайлер / Фото GettyImages

Актори з українським корінням

Дастін Гофман

Дастін Гофман довгий час не знав про своє українське походження. Актор довідався про це на одному з американських телешоу. У програмі досліджували генеалогічні походження зірок. З'ясувалося, що бабуся та дідусь Дастіна Гофмана іммігрували з Білої Церкви (Київська область) до Чикаго через політичні переслідування. Пізніше дід актора повернувся на Батьківщину, щоб забрати батьків, але на місці його спіймали та розстріляли.

Девід Гоффман / Фото GettyImages

Девід Духовний

Деякий час Девід був впевнений, що має російські корені. Та коли Україна почала привертати увагу усього світу через ситуацію в країні (агресію з боку Росії), актор почав цікавитися своїм походженням і довідався, що Київ, в якому народився його батько, є столицею України, а не містом у Росії.

Девід Духовний / Фото GettyImages

Леонардо Ді Капріо

Схожа ситуація у Леонардо Ді Капріо. Актор також колись помилково вважав, що його предки з Росії. Про це він розповідав у кількох інтерв'ю. Пізніше Леонардо Ді Капріо стало відомо, що місто Одеса, в якому мешкала його бабуся Олена Смірнова, розташоване в Україні.

Леонардо Ді Капріо / Фото Destinations

Сильвестр Сталлоне

Про італійське походження Сильвестра Сталлоне знають всі. А от про те, що актор має українське коріння, знає дуже мала кількість людей. Річ у тому, що предки Сильвестра Сталлоне за материнською лінією жили в Одесі.

Сильвестр Сталлоне / Фото Destinations

Режисер з українським корінням

Стівен Спілберг

Стівен Спілберг – один з найуспішніших персон з українським походженням. Він є найкасовішим режисером в історії світового кінематографа. Його картини зібрали в прокаті понад 11 млрд доларів. Також він є триразовим лауреатам премії "Оскар".

З Україною Стівена Спілберга пов'язують дідусі. Один з його дідів народився в Одесі, а інший жив у Кам'янці-Подільському. Можливо тому одна з улюблених страв Спілберга – український борщ.

Стівен Спілберг / Фото Looper

Музикант з українським корінням

Стівен Тайлер

Українські коріння є й у відомих музикантів. Наприклад, у Стівена Тайлера. Він є батьком актриси Лів Тайлер та відомим рок-музикантом. Дідусь лідера гурту Aerosmith був українцем.

Стівен Тайлер / Фото GettyImages